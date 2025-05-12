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Доказано: жители Скандинавии реже страдают от дефицита витамина D — в чем же секрет?

1:22
Здоровье

Известно, что в организме человека вырабатывается достаточное количество витамина D в течение летних месяцев, однако и летом не стоит исключать дефицита этого витамина, нехватка которого будет напрямую влиять на проблемы с иммунитетом. Так в чем же причина данного явления? Рассказывает Константин Меркель, ассистент кафедры биохимии и молекулярной биологии ИФМХ Пироговского университета Минздрава России.

Витамины
Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Витамины

Дело в том, что синтез витамина D может замедляться при использовании солнцезащитных кремов. Также дефицит "солнечного" витамина может возникнуть у городских жителей, где воздух загрязнен и UVB-лучи рассеиваются.

Парадоксально, но жители Скандинавии, например, редко страдают от дефицита витамина D, поскольку в их меню много морской рыбы.

Если же есть опасения "переборщить" с витамином D, если долго находиться на солнце, то эксперт напоминает, что такое явление, как гипервитаминоз от солнца, — практически фантастический сценарий развития событий, ведь если уровень витамина D становится избыточным, кожа начинает разрушать излишки под действием UVB-лучей. А вот бесконтрольный прием витаминных добавок может привести к неприятным последствиям, вызывая жажду, тахикардию и тошноту.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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