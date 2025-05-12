Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Петр I: великая история страны и личная трагедия последнего русского царя в постановке Юрия Грымова
Потеют ноги? Возможно, вы просто не знали этого трюка с носками
Одна банка тунца и 15 минут — закуска, которая удивит гостей
Уклад отшельников: как выживают люди на самом изолированном острове на планете?
Грибы без леса: как на даче вырастить настоящие белые
Лимонная кислота против старого антифриза: народный способ работает
Хищник не прощает паники: как остаться человеком, когда встречаешь дикого зверя
Ваша покупка может оставить токсичный след — буквально
США и Китай договорились о сокращении дефицита: что изменится в мировой экономике?

Тренировка есть, результата нет: эти частые ошибки отменяют похудение

1:54
Здоровье

Вы выкладываетесь на тренировках, но стрелка весов замирает, а живот словно прячется от любых усилий? Возможно, причина не в лени и точно не в генах. Всё решают детали — и порой именно они мешают телу сжигать жир.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

1. Кардио натощак — враг мышц

Популярная привычка бежать по утрам без завтрака кажется эффективной. Но на деле организм, не получив топливо, начинает использовать в качестве энергии не жир, а мышечную ткань. Итог — замедленный метаболизм и ослабление тела.

2. Однообразие убивает результат

Если вы годами поднимаете те же гантели с тем же весом — тело привыкает. Калории больше не тратятся, мышцы не растут. Добавьте интервалы: 30 секунд спринта и минута ходьбы — 10 повторов. Такой режим разгонит обмен веществ надолго.

3. Питание после тренировки — с умом

Протеиновый коктейль сразу после занятий нужен только тем, кто готовится к марафону. В остальных случаях — пауза в час, затем белок и овощи. А вот сладости — табу: один батончик может "съесть" весь результат.

4. Мало сна — много веса

Хронический недосып повышает грелин — гормон, отвечающий за голод. В итоге рука сама тянется к булочке. Спите минимум 7-8 часов, а перед сном делайте растяжку — это снизит уровень кортизола и поможет телу восстанавливаться.

5. Игнор зоны комфорта

Фитнес не должен быть уютным. Меняйте упражнения, пробуйте новое, увеличивайте нагрузку. Именно "встряска" запускает жиросжигающие процессы.

Порой достаточно убрать несколько ошибок — и сантиметры на талии начнут исчезать сами собой.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Сейчас читают
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Цветы и растения
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста Аудио 
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Авто
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана Аудио 
Вырываете чистотел? Напрасно — это мощное средство от тли и совки
Садоводство, цветоводство
Вырываете чистотел? Напрасно — это мощное средство от тли и совки Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Последние материалы
Петр I: великая история страны и личная трагедия последнего русского царя в постановке Юрия Грымова
Потеют ноги? Возможно, вы просто не знали этого трюка с носками
Одна банка тунца и 15 минут — закуска, которая удивит гостей
Уклад отшельников: как выживают люди на самом изолированном острове на планете?
Грибы без леса: как на даче вырастить настоящие белые
Лимонная кислота против старого антифриза: народный способ работает
Хищник не прощает паники: как остаться человеком, когда встречаешь дикого зверя
Ваша покупка может оставить токсичный след — буквально
США и Китай договорились о сокращении дефицита: что изменится в мировой экономике?
Покупки до начала ремонта обернутся головной болью — как избежать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.