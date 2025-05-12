Тренировка есть, результата нет: эти частые ошибки отменяют похудение

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы выкладываетесь на тренировках, но стрелка весов замирает, а живот словно прячется от любых усилий? Возможно, причина не в лени и точно не в генах. Всё решают детали — и порой именно они мешают телу сжигать жир.

Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная фигура девушки

1. Кардио натощак — враг мышц

Популярная привычка бежать по утрам без завтрака кажется эффективной. Но на деле организм, не получив топливо, начинает использовать в качестве энергии не жир, а мышечную ткань. Итог — замедленный метаболизм и ослабление тела.

2. Однообразие убивает результат

Если вы годами поднимаете те же гантели с тем же весом — тело привыкает. Калории больше не тратятся, мышцы не растут. Добавьте интервалы: 30 секунд спринта и минута ходьбы — 10 повторов. Такой режим разгонит обмен веществ надолго.

3. Питание после тренировки — с умом

Протеиновый коктейль сразу после занятий нужен только тем, кто готовится к марафону. В остальных случаях — пауза в час, затем белок и овощи. А вот сладости — табу: один батончик может "съесть" весь результат.

4. Мало сна — много веса

Хронический недосып повышает грелин — гормон, отвечающий за голод. В итоге рука сама тянется к булочке. Спите минимум 7-8 часов, а перед сном делайте растяжку — это снизит уровень кортизола и поможет телу восстанавливаться.

5. Игнор зоны комфорта

Фитнес не должен быть уютным. Меняйте упражнения, пробуйте новое, увеличивайте нагрузку. Именно "встряска" запускает жиросжигающие процессы.

Порой достаточно убрать несколько ошибок — и сантиметры на талии начнут исчезать сами собой.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

