Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приготовил топлёное масло — и все блюда заиграли по-новому
Уважуха от американцев. Как МиГ-15 завоевал небо над планетой
Урожай в два раза больше: хитрые ходы с посадкой свеклы
Семейные поездки на Запорожце: маленькая машина — большие планы
Обувь, в которую влюбляешься с первой прогулки: вот что сейчас носят модницы вместо каблуков
От священных существ до жертв суеверий: черные кошки в истории человечества
Полоса общая, а правила — личные: кого камера пропускает безнаказанно
Цифровой грабёж: Элтон Джон, Пол Маккартни и другие британские звёзды против использования их творчества для обучения ИИ
Красота по-африкански: в десятку лучших городов континента вошли неожиданные участники

Ваш сон под угрозой: эти привычные продукты крадут сон на всю ночь

1:25
Здоровье

Каждый третий взрослый хотя бы раз сталкивался с бессонницей — и причина может скрываться не в стрессе, а… в ужине. Учёные Колумбийского университета заявили: еда с высоким гликемическим индексом может нарушать сон.

хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
хлеб

В ходе масштабного исследования специалисты изучили данные более 50 тысяч участниц программы "Инициатива по охране здоровья женщин". Результаты удивили: продукты вроде белого хлеба и риса оказались вовсе не такими безобидными.

Дело в том, что рафинированные углеводы резко повышают уровень сахара в крови. В ответ организм выбрасывает инсулин и гормоны стресса — именно они мешают телу расслабиться и заснуть. Чем выше гликемический индекс еды, тем выше риск, что сон окажется беспокойным или вовсе не придёт.

К потенциальным "похитителям сна" относятся:

  • белый хлеб

  • шлифованный рис

  • сахар и сладости

Врачи советуют заменить эти продукты на более "медленные" углеводы: цельнозерновые крупы, овощи и бобовые. Такой рацион не только помогает спать крепче, но и стабилизирует уровень энергии в течение дня.

Иногда секрет хорошего сна прячется не в подушке с гречкой, а в тарелке. И кажется, вечерний бутерброд — это не просто перекус, а билет в бессонную ночь.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Сейчас читают
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Авто
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее Аудио 
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Авто
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Красота и стиль
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Паровозы против электровозов: техническая революция на железных дорогах СССР Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Последние материалы
Обувь, в которую влюбляешься с первой прогулки: вот что сейчас носят модницы вместо каблуков
От священных существ до жертв суеверий: черные кошки в истории человечества
Полоса общая, а правила — личные: кого камера пропускает безнаказанно
Цифровой грабёж: Элтон Джон, Пол Маккартни и другие британские звёзды против использования их творчества для обучения ИИ
Красота по-африкански: в десятку лучших городов континента вошли неожиданные участники
Минус 43 минуты сна: что делает вечерняя тренировка с вашим телом
Обезьяны делают это как мы: язык приматов оказался сложнее, чем мы думали
Ваш сон под угрозой: эти привычные продукты крадут сон на всю ночь
Сладкий провал: покупатели разгневаны стоимостью и качеством шоколадных новинок в дубайском стиле
Облепиха без пары — как свадьба без жениха: чего не случится, если посадить один куст
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.