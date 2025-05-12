Ваш сон под угрозой: эти привычные продукты крадут сон на всю ночь

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый третий взрослый хотя бы раз сталкивался с бессонницей — и причина может скрываться не в стрессе, а… в ужине. Учёные Колумбийского университета заявили: еда с высоким гликемическим индексом может нарушать сон.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ хлеб

В ходе масштабного исследования специалисты изучили данные более 50 тысяч участниц программы "Инициатива по охране здоровья женщин". Результаты удивили: продукты вроде белого хлеба и риса оказались вовсе не такими безобидными.

Дело в том, что рафинированные углеводы резко повышают уровень сахара в крови. В ответ организм выбрасывает инсулин и гормоны стресса — именно они мешают телу расслабиться и заснуть. Чем выше гликемический индекс еды, тем выше риск, что сон окажется беспокойным или вовсе не придёт.

К потенциальным "похитителям сна" относятся:

белый хлеб

шлифованный рис

сахар и сладости

Врачи советуют заменить эти продукты на более "медленные" углеводы: цельнозерновые крупы, овощи и бобовые. Такой рацион не только помогает спать крепче, но и стабилизирует уровень энергии в течение дня.

Иногда секрет хорошего сна прячется не в подушке с гречкой, а в тарелке. И кажется, вечерний бутерброд — это не просто перекус, а билет в бессонную ночь.