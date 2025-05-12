Мозг работает, тело парализовано: что скрывает ночь, пока мы спим

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон кажется временем покоя, но на самом деле внутри нас кипит работа. Мозг вовсе не отдыхает — он словно ночной менеджер: чистит, сортирует, решает, хранит. Что именно происходит в эти часы?

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

1. Мы переживаем 4-5 циклов сна

Сначала приходит лёгкая дремота, а затем — глубокий сон. Завершается всё быстрой фазой, во время которой снятся сны. Один цикл длится от 90 до 120 минут и повторяется несколько раз за ночь.

2. Мозг вымывает "мусор"

Во сне активируется глимфатическая система — по сути, уборочная служба мозга. Спинномозговая жидкость вымывает токсины и молекулярный "мусор", накопленный за день. Если этого не происходит, повышается риск неврологических заболеваний.

3. Память проходит фильтрацию

Во время сна мозг сортирует всё, что вы узнали за день: важное сохраняется, лишнее — удаляется. Именно поэтому перед экзаменом лучше выспаться, чем сидеть за учебниками до рассвета.

4. Мы временно теряем контроль над телом

Во время фазы сновидений мозг отключает моторные нейроны — и тело будто замирает. Это временный паралич длится около 20 минут и нужен, чтобы вы не двигались во сне и не поранились.

5. Уровень энергии восстанавливается

Недосып влияет на гормоны: растёт уровень грелина — гормона голода. Отсюда и ночные рейды к холодильнику. Хочется сладкого и жирного. А ведь иногда достаточно просто лечь спать пораньше.

6. Укрепляются двигательные навыки

Сон помогает телу и мозгу "переварить" движения, которым вы научились днём. Хотите бегать быстрее или точнее попадать по мячу? Сначала — тренировка, потом — сон.

7. Во сне приходят решения

Если не знаете, как поступить — ложитесь спать. Мозг продолжит размышлять без вашего участия. Утром часто всё становится яснее.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω - двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

