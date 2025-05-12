Когда болит всё и сразу: ловушка, в которую попадают даже самые здоровые

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда кажется, будто болит каждая мышца, а тело словно ломает изнутри. Это не просто усталость или сезонная хандра — такой симптом может указывать на скрытые проблемы со здоровьем.

Фото: Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в спине

Когда боль — это сигнал бедствия

Если вы ощущаете, что тело ломит без видимой причины, стоит насторожиться. Это может быть не просто последствие простуды или переутомления. Врачи предупреждают: такие боли могут сопровождать серьёзные состояния, включая:

Сердечную недостаточность

Заболевания печени , включая цирроз

Грипп и простуду , при которых иммунитет активно борется с вирусом, вырабатывая множество лейкоцитов

Хронические болезни почек и щитовидной железы

Венозную недостаточность

Зачастую мышечные боли связаны с задержкой жидкости в организме — ещё один тревожный звоночек, который нельзя игнорировать.

Фибромиалгия — болезнь, которая прячется за болью

Одной из причин постоянной боли может быть фибромиалгия. Это сложное заболевание, при котором человек становится чрезмерно чувствительным к боли. Симптомы могут быть настолько разнообразными, что болезнь долго остаётся нераспознанной:

головокружение

хроническая усталость

приступы депрессии

сильные головные боли

ощущение боли во всём теле

Как отличить обычную боль от опасной

Если ломота сопровождается отёками, слабостью, или не проходит в течение нескольких дней — не откладывайте визит к врачу. Ваш организм подаёт сигналы, и важно услышать их вовремя.

Уточнения

Фибромиалгия (англ. fibromyalgia) — заболевание, проявления которого включают диффузную симметричную боль в скелетных мышцах, носящую хронический характер.

