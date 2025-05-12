Когда болит всё и сразу: ловушка, в которую попадают даже самые здоровые

Иногда кажется, будто болит каждая мышца, а тело словно ломает изнутри. Это не просто усталость или сезонная хандра — такой симптом может указывать на скрытые проблемы со здоровьем.
Если вы ощущаете, что тело ломит без видимой причины, стоит насторожиться. Это может быть не просто последствие простуды или переутомления. Врачи предупреждают: такие боли могут сопровождать серьёзные состояния, включая:
Сердечную недостаточность
Заболевания печени, включая цирроз
Грипп и простуду, при которых иммунитет активно борется с вирусом, вырабатывая множество лейкоцитов
Хронические болезни почек и щитовидной железы
Венозную недостаточность
Зачастую мышечные боли связаны с задержкой жидкости в организме — ещё один тревожный звоночек, который нельзя игнорировать.
Одной из причин постоянной боли может быть фибромиалгия. Это сложное заболевание, при котором человек становится чрезмерно чувствительным к боли. Симптомы могут быть настолько разнообразными, что болезнь долго остаётся нераспознанной:
головокружение
хроническая усталость
приступы депрессии
сильные головные боли
ощущение боли во всём теле
Если ломота сопровождается отёками, слабостью, или не проходит в течение нескольких дней — не откладывайте визит к врачу. Ваш организм подаёт сигналы, и важно услышать их вовремя.
Фибромиалгия (англ. fibromyalgia) — заболевание, проявления которого включают диффузную симметричную боль в скелетных мышцах, носящую хронический характер.
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