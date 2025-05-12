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Когда болит всё и сразу: ловушка, в которую попадают даже самые здоровые

1:36
Здоровье

Иногда кажется, будто болит каждая мышца, а тело словно ломает изнутри. Это не просто усталость или сезонная хандра — такой симптом может указывать на скрытые проблемы со здоровьем.

Боль в спине
Фото: Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в спине

Когда боль — это сигнал бедствия

Если вы ощущаете, что тело ломит без видимой причины, стоит насторожиться. Это может быть не просто последствие простуды или переутомления. Врачи предупреждают: такие боли могут сопровождать серьёзные состояния, включая:

  • Сердечную недостаточность

  • Заболевания печени, включая цирроз

  • Грипп и простуду, при которых иммунитет активно борется с вирусом, вырабатывая множество лейкоцитов

  • Хронические болезни почек и щитовидной железы

  • Венозную недостаточность

Зачастую мышечные боли связаны с задержкой жидкости в организме — ещё один тревожный звоночек, который нельзя игнорировать.

Фибромиалгия — болезнь, которая прячется за болью

Одной из причин постоянной боли может быть фибромиалгия. Это сложное заболевание, при котором человек становится чрезмерно чувствительным к боли. Симптомы могут быть настолько разнообразными, что болезнь долго остаётся нераспознанной:

  • головокружение

  • хроническая усталость

  • приступы депрессии

  • сильные головные боли

  • ощущение боли во всём теле

Как отличить обычную боль от опасной

Если ломота сопровождается отёками, слабостью, или не проходит в течение нескольких дней — не откладывайте визит к врачу. Ваш организм подаёт сигналы, и важно услышать их вовремя.

Уточнения

Фибромиалгия (англ. fibromyalgia) — заболевание, проявления которого включают диффузную симметричную боль в скелетных мышцах, носящую хронический характер.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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