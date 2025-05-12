Он звонит, светится и дарит прыщи: враг, о котором все забывают

Кажется, экран телефона чистый — протёрли салфеткой, и порядок. Но на деле это настоящая бактерицидная бомба. По числу микробов смартфон легко обходит… сиденье унитаза. И всё это оказывается на коже лица после пары свайпов в соцсетях.
Телефон чаще всего прижимают к щеке и подбородку. Именно здесь и появляются воспаления, которые вы не можете объяснить. На экране — стафилококки, стрептококки, кишечная палочка. Они незаметно перебираются с корпуса на лицо и вызывают гнойнички.
Не каждая салфетка подойдёт. Хлор и триклозан портят олеофобное покрытие. Ищите салфетки с ионами серебра или чайным деревом. И обрабатывайте экран утром и вечером. А при разговорах лучше использовать наушники — экрану не место у щеки.
В ход идут цинковые точечные мази, маски с серой и каолином. Они подсушат воспаления и нормализуют выработку себума. Только не забывайте: уход — это не только про кремы, но и про поведение.
Экран излучает синий свет, который разрушает коллаген даже глубже, чем ультрафиолет. Включайте ночной режим и наносите крем с антиоксидантами, например, ниацинамидом. Он не только защищает, но и успокаивает кожу.
А днём пригодится минеральный SPF с диоксидом титана — он отражает синий свет, в отличие от химических фильтров.
Телефон в ванной? Идеальная влажность для микробов.
После тренировки? Руки — в миксе пота и бактерий.
Кладёте гаджет на стол в кафе? Он становится частью не самой чистой обстановки.
Решение простое — антисептик для рук в сумке и цифровая гигиена.
Вспышки камеры нагревают кожу, а под прямым светом тени усиливают несовершенства. А дальше — палец сам тянется "поправить" прыщик… Стоп. Попробуйте цифровой детокс: час-другой в день без телефона — и кожа скажет спасибо.
Силиконовые и пластиковые чехлы могут вызывать аллергию и забивать поры из-за фталатов. Альтернатива — натуральные материалы вроде пробки или бамбука.
Иногда путь к чистой коже лежит не через аптеку, а через… настройки телефона.
Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов.
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