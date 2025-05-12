Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масштабное снижение: российские производители сельхозтехники сократили отгрузки на 33%
Зыбучие пески мегаполиса: крупнейшие города США тонут из-за одной ошибки
Как спрятать шкаф в маленькой комнате и сэкономить пространство
Заклинило шею: Эвелина Бледанс рассказала о своих тревогах из-за возраста
Вупи Голдберг ответила Трампу на тарифы для Голливуда: сначала снизьте цены на яйца!
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Похожа на осу, но не жалит: кто эта страшилка с дачи на самом деле
Творожный пирог тает во рту: раскрываем главный секрет нежной начинки
Старейшему бодибилдеру 93 года: даже 20-летние хотели бы иметь такое тело как у него

Он звонит, светится и дарит прыщи: враг, о котором все забывают

2:39
Здоровье

Кажется, экран телефона чистый — протёрли салфеткой, и порядок. Но на деле это настоящая бактерицидная бомба. По числу микробов смартфон легко обходит… сиденье унитаза. И всё это оказывается на коже лица после пары свайпов в соцсетях.

Смартфон ночью
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон ночью

Щёки страдают первыми

Телефон чаще всего прижимают к щеке и подбородку. Именно здесь и появляются воспаления, которые вы не можете объяснить. На экране — стафилококки, стрептококки, кишечная палочка. Они незаметно перебираются с корпуса на лицо и вызывают гнойнички.

Протирай, но с умом

Не каждая салфетка подойдёт. Хлор и триклозан портят олеофобное покрытие. Ищите салфетки с ионами серебра или чайным деревом. И обрабатывайте экран утром и вечером. А при разговорах лучше использовать наушники — экрану не место у щеки.

Прыщи уже здесь

В ход идут цинковые точечные мази, маски с серой и каолином. Они подсушат воспаления и нормализуют выработку себума. Только не забывайте: уход — это не только про кремы, но и про поведение.

Синий свет — невидимый враг

Экран излучает синий свет, который разрушает коллаген даже глубже, чем ультрафиолет. Включайте ночной режим и наносите крем с антиоксидантами, например, ниацинамидом. Он не только защищает, но и успокаивает кожу.

А днём пригодится минеральный SPF с диоксидом титана — он отражает синий свет, в отличие от химических фильтров.

Где ещё подстерегает грязь

  • Телефон в ванной? Идеальная влажность для микробов.

  • После тренировки? Руки — в миксе пота и бактерий.

  • Кладёте гаджет на стол в кафе? Он становится частью не самой чистой обстановки.

Решение простое — антисептик для рук в сумке и цифровая гигиена.

Селфи под прицелом

Вспышки камеры нагревают кожу, а под прямым светом тени усиливают несовершенства. А дальше — палец сам тянется "поправить" прыщик… Стоп. Попробуйте цифровой детокс: час-другой в день без телефона — и кожа скажет спасибо.

И ещё: чехол под подозрением

Силиконовые и пластиковые чехлы могут вызывать аллергию и забивать поры из-за фталатов. Альтернатива — натуральные материалы вроде пробки или бамбука.

Иногда путь к чистой коже лежит не через аптеку, а через… настройки телефона.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Сейчас читают
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Авто
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами Аудио 
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Наука и техника
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду Аудио 
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Авто
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Последние материалы
Похожа на осу, но не жалит: кто эта страшилка с дачи на самом деле
Творожный пирог тает во рту: раскрываем главный секрет нежной начинки
Он звонит, светится и дарит прыщи: враг, о котором все забывают
Старейшему бодибилдеру 93 года: даже 20-летние хотели бы иметь такое тело как у него
Маленькая ошибка, которая делает даже дорогую квартиру неуютной
Электромобили, которые не горят: Китай прошёл ту черту, на которой все буксовали
Сезон ненастий в Азии: Таиланд и Китай столкнулись со стихией – путешественникам советуют быть осторожными
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Внутренний спасатель: как мозг создаёт третьего в экстремальных ситуациях
Как импорт яблок из Китая изменил российский рынок: цифры первых трёх месяцев 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.