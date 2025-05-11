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На упаковке — рай, в составе — ад: продукты, которые обманывают ЗОЖников

2:23
Здоровье

Легкий? Полезный? Низкокалорийный? Эти слова на упаковке часто звучат как музыка для ушей, но за ними скрывается ловушка. Под яркими этикетками нередко прячется вред для здоровья, особенно если речь идёт о "правильном питании" для пожилых.

Овсяное молоко
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овсяное молоко

Йогурт без жира — вкус без пользы

На полках магазинов полно йогуртов с пометкой "обезжиренный", но это не повод радоваться. Вместо жира туда щедро добавляют сахар, крахмал и ароматизаторы. Всё это повышает риск диабета, портит зубы и напрочь убивает пользу продукта. Куда лучше — натуральный йогурт с 3-5 % жирности, немного свежих ягод, и вкусно, и сытно.

"Натуральные" соки — сахарная мина

Смузи и соки с надписью "натуральный" звучат заманчиво, но на деле мало чем отличаются от газировки. В них много сахара и почти нет клетчатки. Хотите по-настоящему освежиться? Выжмите фреш из яблока или апельсина и выпейте сразу — так вы получите максимум пользы.

Протеиновые батончики: сладкий враг метаболизма

Их рекламируют как идеальный перекус после тренировки, но на поверку это просто смесь сиропов, дешёвых злаков и красителей. Такие батончики нарушают обмен веществ и ведут к лишнему весу. Отличная альтернатива — орехи, сухофрукты и семена. Натурально, просто и без сюрпризов.

Завтрак с подвохом: хлопья vs овсянка

"Цельнозерновые" хлопья нередко содержат добавленный сахар и синтетические витамины. Организм их плохо усваивает, а эффект — минимальный. Классическая овсянка с молоком, ложкой мёда и фруктами — вот что действительно работает.

Растительное молоко: не всё так чисто

Овсяное, миндальное, кокосовое — кажется, идеально для ЗОЖ. Но загляните в состав: стабилизаторы, ароматизаторы, сахар. Всё это может вызвать вздутие и аллергию. Лучший вариант — приготовить растительное молоко дома. Только орехи, вода и никаких секретов.

Маркетинг не заботится о здоровье, особенно о здоровье пожилых. Реальная польза — в простых, проверенных продуктах, а не в упаковке с кричащими обещаниями.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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