Легкий? Полезный? Низкокалорийный? Эти слова на упаковке часто звучат как музыка для ушей, но за ними скрывается ловушка. Под яркими этикетками нередко прячется вред для здоровья, особенно если речь идёт о "правильном питании" для пожилых.
На полках магазинов полно йогуртов с пометкой "обезжиренный", но это не повод радоваться. Вместо жира туда щедро добавляют сахар, крахмал и ароматизаторы. Всё это повышает риск диабета, портит зубы и напрочь убивает пользу продукта. Куда лучше — натуральный йогурт с 3-5 % жирности, немного свежих ягод, и вкусно, и сытно.
Смузи и соки с надписью "натуральный" звучат заманчиво, но на деле мало чем отличаются от газировки. В них много сахара и почти нет клетчатки. Хотите по-настоящему освежиться? Выжмите фреш из яблока или апельсина и выпейте сразу — так вы получите максимум пользы.
Их рекламируют как идеальный перекус после тренировки, но на поверку это просто смесь сиропов, дешёвых злаков и красителей. Такие батончики нарушают обмен веществ и ведут к лишнему весу. Отличная альтернатива — орехи, сухофрукты и семена. Натурально, просто и без сюрпризов.
"Цельнозерновые" хлопья нередко содержат добавленный сахар и синтетические витамины. Организм их плохо усваивает, а эффект — минимальный. Классическая овсянка с молоком, ложкой мёда и фруктами — вот что действительно работает.
Овсяное, миндальное, кокосовое — кажется, идеально для ЗОЖ. Но загляните в состав: стабилизаторы, ароматизаторы, сахар. Всё это может вызвать вздутие и аллергию. Лучший вариант — приготовить растительное молоко дома. Только орехи, вода и никаких секретов.
Маркетинг не заботится о здоровье, особенно о здоровье пожилых. Реальная польза — в простых, проверенных продуктах, а не в упаковке с кричащими обещаниями.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).
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