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Шашлык без вреда: врач открыл безопасную дозу любимого блюда

1:28
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов рекомендует взрослым съедать примерно 200-250 граммов жареного мяса, чтобы избежать переедания и снизить нагрузку на пищеварительную систему.

шашлык
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
шашлык

Для жарки лучше выбирать умеренно жирные сорта мяса, такие как телятина, нежирная баранина или индейка. Эти виды мяса содержат важные аминокислоты и являются хорошим источником белка. Владимир Неронов советует жарить мясо на раскалённых углях, а не на открытом огне, чтобы минимизировать образование канцерогенов, возникающих при сгорании жира, пишет Газета.Ru.

Также специалист рекомендует отказаться от пива и газированных напитков, которые могут вызвать дискомфорт в желудке. Вместо этого лучше выбрать красное вино, коньяк или минеральную воду.

Людям с заболеваниями пищеварительной системы, беременным женщинам и тем, у кого есть проблемы с зубами (неполный зубной ряд), врач советует ограничить потребление жареного мяса до 100 граммов. В случае переедания можно использовать ферменты, такие как панкреатин или мезим, чтобы облегчить процесс пищеварения.

Важно помнить, что здоровое питание — это сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов, а также умеренность в еде.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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