Дыхание как у младенца: инновационный метод с куркумином устраняет неприятный запах изо рта за 10 минут

Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ) предложил инновационный метод борьбы с воспалительными заболеваниями десен и неприятным запахом изо рта. В рамках домашней фотодинамической терапии рекомендуется использовать ополаскиватель с куркумином.
Заболевания десен могут привести к повышенной чувствительности тканей, боли, потере зубов и другим серьезным проблемам. Традиционно для лечения применяются антисептические и антимикробные препараты, однако они имеют свои недостатки. Частое и длительное использование таких средств может нарушить баланс полезных микроорганизмов, а некоторые препараты вызывают побочные эффекты. Кроме того, эффективность антибиотиков снижается из-за появления устойчивых к ним штаммов бактерий.
Для решения этих проблем ученые разработали метод фотодинамической терапии, который включает использование специальной капы со встроенными светодиодами. Этот метод основан на комплексном воздействии света, кислорода и фотосенсибилизатора — вещества, повышающего чувствительность тканей к световому излучению, сообщает Газета.Ru.
Специалисты МГМСУ усовершенствовали технологию, предложив использовать вместе с капой ополаскиватель на основе куркумина и толуидина. Это позволяет сократить время процедуры с 20 до 10 минут. Ополаскиватель не требует смывания: вечером после чистки зубов достаточно прополоскать рот, сплюнуть состав и немедленно активировать его с помощью капы. Курс лечения составляет 7-14 дней в зависимости от конкретной задачи.
Куркумин обладает сильными антисептическими свойствами и быстро проникает в пораженные клетки, а также в клетки бактерий, грибков и вирусов. При активации светом он генерирует активные формы кислорода, которые уничтожают только инфицированные клетки, накопившие фотосенсибилизатор. Здоровые ткани при этом остаются нетронутыми.
Куркумин диферулоилметан — основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы.
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