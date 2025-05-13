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Дыхание как у младенца: инновационный метод с куркумином устраняет неприятный запах изо рта за 10 минут

2:10
Здоровье

Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ) предложил инновационный метод борьбы с воспалительными заболеваниями десен и неприятным запахом изо рта. В рамках домашней фотодинамической терапии рекомендуется использовать ополаскиватель с куркумином.

Порошок куркумы
Фото: Flickr by Formulate Health, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Порошок куркумы

Заболевания десен могут привести к повышенной чувствительности тканей, боли, потере зубов и другим серьезным проблемам. Традиционно для лечения применяются антисептические и антимикробные препараты, однако они имеют свои недостатки. Частое и длительное использование таких средств может нарушить баланс полезных микроорганизмов, а некоторые препараты вызывают побочные эффекты. Кроме того, эффективность антибиотиков снижается из-за появления устойчивых к ним штаммов бактерий.

Для решения этих проблем ученые разработали метод фотодинамической терапии, который включает использование специальной капы со встроенными светодиодами. Этот метод основан на комплексном воздействии света, кислорода и фотосенсибилизатора — вещества, повышающего чувствительность тканей к световому излучению, сообщает Газета.Ru.

Специалисты МГМСУ усовершенствовали технологию, предложив использовать вместе с капой ополаскиватель на основе куркумина и толуидина. Это позволяет сократить время процедуры с 20 до 10 минут. Ополаскиватель не требует смывания: вечером после чистки зубов достаточно прополоскать рот, сплюнуть состав и немедленно активировать его с помощью капы. Курс лечения составляет 7-14 дней в зависимости от конкретной задачи.

Куркумин обладает сильными антисептическими свойствами и быстро проникает в пораженные клетки, а также в клетки бактерий, грибков и вирусов. При активации светом он генерирует активные формы кислорода, которые уничтожают только инфицированные клетки, накопившие фотосенсибилизатор. Здоровые ткани при этом остаются нетронутыми.

Уточнения

Куркумин диферулоилметан — основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
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