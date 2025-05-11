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Кожа как после салона, энергия как после трёх кофе: всего одна водная привычка

1:34
Здоровье

Просыпаться можно не только с кофе — попробуйте начать день с контрастного душа. Эта простая привычка заряжает энергией, бодрит не хуже эспрессо и придаёт коже здоровое сияние.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Почему это работает

Холодная вода активирует кровообращение, разгоняет лимфу, стимулирует выработку коллагена. Уже через неделю кожа станет более упругой, а лицо — свежим и подтянутым. Уйдут отёки, прибавится энергии, и вы по-настоящему проснётесь.

Как начать без стресса

Резко прыгать под ледяной поток не стоит. Начинайте мягко: после обычного тёплого душа облейте ноги прохладной водой — 10 секунд от стоп до колен. Затем увеличивайте время до 30 секунд и подключайте бёдра, руки, плечи. Через неделю можно чередовать тёплую и холодную воду каждые 20 секунд.

Бонус для кожи и волос

  • Прохладная вода после мытья головы — это естественный блеск, плотность и меньшее выпадение.

  • Кубик льда с отваром ромашки по утрам — спасение для жирной кожи: сужает поры и выравнивает тон.

Когда стоит быть осторожным

Контрастные процедуры противопоказаны при хронических заболеваниях, во время менструации и при сильной усталости. Холод может вызвать спазмы сосудов, если не соблюдать умеренность.

Важно помнить про дыхание: делайте глубокие вдохи во время обливания — это поможет телу справиться с нагрузкой.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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