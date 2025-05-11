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Когда не радует даже солнце: что помогает вернуть вкус к жизни

1:47
Здоровье

Когда на душе серо, а привычные радости не радуют — это может быть аффективное расстройство настроения, лёгкая форма депрессии. Но даже в таком состоянии можно вернуть позитивные ощущения — с помощью простых, но действенных приёмов.

депрессия
Фото: freepik.com is licensed under public domain
депрессия

Счастье — это не цель

Ощущение счастья и психического комфорта не возникает внезапно — оно связано с движением, с самим путём. Удовлетворение приходит, когда у человека есть свобода выбора и понимание, куда он идёт. Важно не зацикливаться на достигнутом, а ставить перед собой новые задачи. Даже маленькая мечта на горизонте — уже стимул действовать.

Не сравнивай с другими — сравни с собой

Один из способов поддержать себя — осознанное сравнение. Не с успехами других, а с собственным прогрессом. Вчера и сегодня. Сегодня и завтра. Это помогает не теряться в чужих результатах и замечать свои реальные достижения.

Остановка в моменте

Полезно напомнить себе: вы живы, у вас есть здоровье, окружение, пусть не идеальное — но ваше. Невозможно быть "нулём" в полной мере. Даже если что-то не сбылось, чаще всего этому мешали объективные обстоятельства: интересы других людей, внешние ограничения, банальное несовпадение времени и желания.

Практика малых радостей

Иногда важнее всего — умение ценить своё. Без глобальных сравнений. Осознание личной ценности, пусть и "малой", возвращает внутреннюю устойчивость. Это не про смирение, а про опору на то, что уже есть, — здоровье, стабильность, отношения, способность переживать и снова вставать на ноги.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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