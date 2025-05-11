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Хвостатый троянский конь: вирус птичьего гриппа нашёл себе нового союзника

2:09
Здоровье

Птичий грипп H5N1 снова напомнил о себе — и на этот раз в самой неожиданной роли выступили кошки. Учёные из Университета Мэриленда обнаружили, что именно они могут стать тем самым "мостиком" между заражённой птицей и человеком. Выводы исследователей опубликованы в авторитетном журнале Open Forum Infectious Diseases.

Кошка с хозяйкой
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с хозяйкой

Звучит тревожно? Ещё бы. За последние 20 лет в 18 странах мира зафиксированы 607 случаев заражения кошачьих — как домашних, так и диких. И это лишь официальные данные. Самое пугающее — смертность: 90% заболевших кошек погибают. Вирус поражает мозг, вызывая тяжёлый энцефалит, который ветеринары часто путают с бешенством.

Источники заражения — не только птицы. Кошки могут подхватить вирус через сырое молоко от инфицированных коров или от других заражённых млекопитающих. А учитывая, как часто мы кормим питомцев "натуральной" едой — это уже не научная фантастика, а реальная угроза.

Пугает и статистика среди людей: из 950 зафиксированных случаев заражения H5N1 примерно половина закончились летально.

Но больше всего учёных тревожит не это. Они опасаются мутации вируса, которая позволит ему передаваться воздушно-капельным путём. А это уже может привести к эпидемии нового уровня.

Ситуация осложняется тем, что за кошачьими никто не ведёт системного наблюдения. Это делает невозможной точную оценку масштабов угрозы и скорости распространения вируса.

Что рекомендуют специалисты

  • Исключить из рациона кошек сырое мясо и молоко.

  • Не выпускать животных в зонах, где зафиксированы вспышки.

  • Усилить контроль на фермах и в приютах.

Пока вирус только "пробует" пробить очередной межвидовой барьер. Но если мы проигнорируем сигналы — следующий шаг может оказаться необратимым.

Уточнения

Энцефали́т (лат. encephalitis "воспаление мозга") — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс "itis" указывает на воспалительный характер заболевания).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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