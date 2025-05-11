Пока вы пьёте витамины, другие просто едят этот суперфуд и никогда не болеют

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семена — настоящие супергерои в мире питания. Маленькие, но невероятно мощные: они содержат белок, клетчатку, витамины, антиоксиданты и полезные жиры. И самое главное — их невероятно легко добавить в рацион.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семена чиа

Посыпьте ими салат или йогурт, смешайте со смузи или просто съешьте горсть — эффект не заставит себя ждать.

"Семена — это концентрат пользы. Они насыщены белком, клетчаткой, полезными жирами, антиоксидантами, витаминами и минералами", — говорит метаболический диетолог Адияна Кастро, основательница нью-йоркской Compass Nutrition.

Кастро подчёркивает, что растительные белки, включая семена, особенно полезны. Почему? Потому что они содержат и белок, и клетчатку — два ключевых элемента, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови, контролировать аппетит и дольше сохранять чувство сытости. При этом в них мало насыщенных жиров, и они подпитывают полезную микрофлору кишечника.

По словам Лены Бил из Академии питания и диетологии США, семена богаты не только белками, но и важнейшими витаминами и минералами. К тому же многие из них содержат лигнаны — растительные соединения, которые, по данным исследований, могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы, остеопороза и даже облегчать симптомы менопаузы.

А ещё в семенах есть фитостеролы, которые помогают снизить уровень холестерина, обладают противовоспалительным действием и поддерживают иммунитет. Не забываем и про антиоксиданты, а также омега-3 жирные кислоты — оба компонента известны своими мощными противовоспалительными свойствами.

Если вы хотите увеличить потребление белка — обратите внимание на шесть самых питательных видов семян.

Уточнения

Фитостерины растительные стерины, фитостеролы, растительные стеролы - органические вещества группы стероидных спиртов, присутствующие в растениях.

