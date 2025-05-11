Миллионы людей под угрозой: в Европе распространяется новая эпидемия

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В сериале "Одни из нас" мутировавший гриб превращает людей в зомби. Это фантастика. Но реальность становится всё тревожнее. Учёные из Манчестерского университета выяснили: риск грибковых инфекций в Европе стремительно растёт - и виной тому изменение климата.

Фото: commons.wikimedia.org by Federica Viazzi (AO AL), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аспергилл

Главная угроза — это грибки рода Aspergillus, которые могут:

вызывать смертельно опасные воспаления мозга у людей,

поражать скот,

делать сельхозпродукцию ядовитой.

Эти инфекции распространяются через споры в воздухе, которые мы вдыхаем ежедневно. Здоровый организм чаще всего справляется. Но при ослабленном иммунитете — исход может быть трагичным.

Что показало исследование

Если Европа продолжит опираться на ископаемое топливо, три вида грибков — Aspergillus flavus, fumigatus и niger — резко расширят ареал, включая Великобританию.

"Погода меняется: растёт влажность, усиливаются экстремальные явления — это даёт грибам новые условия для выживания и адаптации", - поясняет доктор Норман ван Рейн, автор исследования.

Грибы, ранее обитавшие в Африке и Южной Америке, теперь уверенно движутся в Европу и Азию.

Чем это грозит

Aspergillus flavus, обитатель почвы, может вызывать тяжёлые инфекции и производить токсины, опасные даже в еде. По расчётам, число людей, подверженных риску заражения в Европе, вырастет на миллион человек - почти на 16 %.

Фунгальные инфекции убивают около 2,5 миллиона человек ежегодно, но при этом остаются плохо изученными. По сравнению с вирусами и паразитами, грибки — "тёмная зона" медицины.

Что дальше

Пока грибковые угрозы недооцениваются, хотя масштабы уже пугают. Исследователи призывают к срочным мерам: мониторинг, диагностика, снижение зависимости от угля и нефти - иначе экологическая угроза станет биологической.

Уточнения

Асперги́лл также асперги́ллюс (лат. Aspergillus), — род аэробных плесневых грибов из отдела аскомицетов. Включает несколько сотен видов, распространённых по всему миру в различных климатических условиях.

