Всё раздражает, ничего не радует: никогда не игнорируйте эти перемены в настроении

Когда речь заходит о деменции, большинство вспоминает забывчивость. Но не память страдает первой. Одним из самых ранних сигналов, как предупреждает невролог доктор Тим Риттман, может стать… настроение.
Усталость, раздражительность, тревога без причины — всё это может показаться обычным возрастным явлением или реакцией на стресс. Но если это не проходит, если человек замыкается, теряет интерес к жизни, отдаляется от близких — это может быть первым тревожным звонком.
"Такие эмоциональные сдвиги часто предшествуют проблемам с памятью", - поясняет доктор Риттман. И именно на этом этапе у многих всё ещё есть шанс получить помощь вовремя.
Конечно, плохое настроение бывает у всех. Однако если оно сочетается с другими изменениями — забывчивостью, трудностями в общении, потерей ориентации во времени и пространстве, — пора действовать.
Британская служба здравоохранения (NHS) называет ключевые ранние признаки деменции:
ухудшение памяти;
трудности с концентрацией;
сложности с повседневными задачами (например, подсчётом сдачи в магазине);
проблемы с речью;
потеря ориентации;
резкие изменения настроения.
Если у вас или ваших близких проявляются такие симптомы — не откладывайте визит к врачу. Ранняя диагностика может изменить всю картину болезни, дать время на адаптацию, подбор терапии и доступ к поддержке.
Деменция — заболевание, которое развивается незаметно. Но чем раньше оно замечено, тем больше шансов сохранить качество жизни.
Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
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