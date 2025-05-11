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Всё раздражает, ничего не радует: никогда не игнорируйте эти перемены в настроении

1:48
Здоровье

Когда речь заходит о деменции, большинство вспоминает забывчивость. Но не память страдает первой. Одним из самых ранних сигналов, как предупреждает невролог доктор Тим Риттман, может стать… настроение.

Грустная девушка в наушниках
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная девушка в наушниках

Печаль и тревожность — не просто эмоции

Усталость, раздражительность, тревога без причины — всё это может показаться обычным возрастным явлением или реакцией на стресс. Но если это не проходит, если человек замыкается, теряет интерес к жизни, отдаляется от близких — это может быть первым тревожным звонком.

"Такие эмоциональные сдвиги часто предшествуют проблемам с памятью", - поясняет доктор Риттман. И именно на этом этапе у многих всё ещё есть шанс получить помощь вовремя.

Не каждый симптом — деменция. Но…

Конечно, плохое настроение бывает у всех. Однако если оно сочетается с другими изменениями — забывчивостью, трудностями в общении, потерей ориентации во времени и пространстве, — пора действовать.

Британская служба здравоохранения (NHS) называет ключевые ранние признаки деменции:

  • ухудшение памяти;

  • трудности с концентрацией;

  • сложности с повседневными задачами (например, подсчётом сдачи в магазине);

  • проблемы с речью;

  • потеря ориентации;

  • резкие изменения настроения.

Что делать

Если у вас или ваших близких проявляются такие симптомы — не откладывайте визит к врачу. Ранняя диагностика может изменить всю картину болезни, дать время на адаптацию, подбор терапии и доступ к поддержке.

Деменция — заболевание, которое развивается незаметно. Но чем раньше оно замечено, тем больше шансов сохранить качество жизни.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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