Слепота больше не приговор: механизм, который может перевернуть медицину

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые животные умеют то, о чём человек может только мечтать: восстанавливать зрение после тяжёлых повреждений. Например, у рыб-зебр повреждённая сетчатка сама себя чинит — клетки меняют "профессию", превращаясь в нужные нейроны. А вот у людей сетчатка — орган одноразовый: повредилась — и всё, перспективы почти нет.

Фото: Wikimedia Commons by нет is licensed under commons.wikimedia.org Глаз женщины

Но исследователи из KAIST (Южная Корея) нашли способ запустить регенерацию сетчатки у млекопитающих, впервые в истории.

Как это работает

В центре внимания — особые клетки сетчатки, называемые глиальными клетками Мюллера. У рыб они после травмы легко становятся нейронами. У млекопитающих же их тормозит белок PROX1, мешающий клеткам делиться и менять форму. Учёные "отключили" этот белок у мышей, и клетки внезапно запустили процесс восстановления - начали превращаться в здоровые нейроны.

Результат: восстановление зрительных функций сохранялось более шести месяцев. Это первый случай долгосрочной нейрональной регенерации в глазах млекопитающих. Потенциально — революция в лечении таких заболеваний, как ретинит пигментный и возрастная макулодистрофия, которые сегодня считаются почти приговором для зрения.

Что дальше

Исследование пока ограничено грызунами. Но учёные уверены: это не фантастика, а основа для будущей регенеративной терапии зрения у людей.

Параллельно другие команды ищут свои пути — от лазерной активации золотых наночастиц в сетчатке до технологических имплантов.

Одно ясно: медицина стремится к тому, чтобы глаза снова умели лечить себя сами. То, что раньше было доступно только рыбам и амфибиям, становится реальным и для человека.

Уточнения

Ретини́т (от позднелат. retina - "сетчатая оболочка") — воспаление сетчатки глаза человека, чаще двустороннее.

