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Новая терапия побеждает рак за 6 месяцев: эта мутация даёт второй шанс

2:22
Здоровье

Операции, лучевая и "химия" — привычный, но тяжёлый путь борьбы с раком. Сегодня у некоторых пациентов появился шанс обойтись без всего этого. Учёные из Нью-Йорка разработали метод, при котором иммунитет сам уничтожает опухоль — и делает это на 100 %.

Раковые клетки
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковые клетки

Клиническое исследование проходило с 2019 по 2025 год и включило 117 пациентов с опухолями от 1 до 3 стадии. Среди них — 49 с раком прямой кишки, остальные с различными формами: пищевода, печени, почек, половых органов. Лечение длилось шесть месяцев и состояло из внутривенных инфузий препарата Jemperli (достарлимаб) - средства, которое снимает "тормоз" с иммунной системы и позволяет Т-клеткам распознавать и уничтожать опухоль.

Не всякий рак подходит под такое лечение

Есть один важный нюанс: такая эффективность достигается только у пациентов с редкой генетической мутацией - дефицитом системы репарации ДНК (MMRd).

"Эти клетки накапливают мутации, что делает их уязвимыми для иммунной атаки", - объясняет д-р Иван Пурмир, онколог из парижской клиники Жоржа Помпиду.

У пациентов с раком прямой кишки — 100 % ремиссии, у остальных — у 35 из 54 опухоль исчезла полностью. Большинство участников вообще обошлись без операции и "химии". Даже у тех, у кого рак вернулся, болезнь снова удалось взять под контроль.

"Туморы исчезают — и не возвращаются уже 5 лет. Это не только прорыв для рака прямой кишки, но и надежда при других видах, если есть нужная мутация", - говорит д-р Луис Диас, один из авторов исследования.

Но пока лечение — не для всех

Препарат подходит лишь ограниченному числу больных. И, как подчёркивает д-р Пурмир, важно продолжать наблюдение - остаточные клетки могут привести к рецидиву.

И ещё один барьер — цена. Каждая доза стоит около 9600 евро, а полный курс — почти 86 000 евро. Исследователи надеются, что со временем доступность и охват терапии удастся расширить.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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