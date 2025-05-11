Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Варёные яйца: гениальный трюк облегчит очистку – больше не нужно мучиться со скорлупой
Цена откровения: что теряют паломники, не расставаясь со своими гаджетами в пути
Заблокированная машина и разряженный брелок: что делать, если батарейка подвела в самый неподходящий момент
Потомки богов: что скрывают греки и что на самом деле стоит за их происхождением
Пицца по 15 долларов: почему этот штат стал пиццерийной столицей
Забор оказался слишком близко: почему теперь грозит снос
Кулинарная магия: блюда, которые пахнут детством
Джокович сыграл 19 матчей и выиграл целое состояние в 2025 году
Автобусы в СССР: символ времени и мобильности

Несколько глотков ежедневно — и навсегда перестанете просыпаться с давлением

2:24
Здоровье

Высокое давление — как тень: не видно, не слышно, а разрушает изнутри. Но у природы есть свои секреты, проверенные веками и доступные каждому. Всё просто — несколько привычных трав вместо аптечных препаратов, и ваше сердце скажет спасибо.

каркаде
Фото: Own work by Popperipopp, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
каркаде

Зелёный чай — старинный китайский рецепт

Тысячи лет назад в Китае уже знали: зелёный чай не просто бодрит, он снижает давление почти вдвое. Он мягко очищает сосуды, расслабляет их стенки, а содержащиеся антиоксиданты укрепляют клетки.

Лучше всего выбрать Gunpowder или Sencha. Заваривайте по 1 чашке утром и днём, настаивайте не дольше 3 минут — иначе горчит. Стоит недёшево? Но хорошая упаковка заменит месячный курс таблеток — и обойдётся в разы дешевле.

Каркаде — кислая магия для сосудов

Ярко-красные лепестки, которые спасают от жары в Африке, творят чудеса и с давлением. Каркаде снижает его в среднем на 10 мм рт. ст. всего за месяц. Заваривают холодным способом: чайную ложку в стакан воды, настаивают ночь. Получается освежающий, кисленький напиток — и польза, и вкус. Спешите? Сделайте отвар, но в холодной версии пользы больше.

Ромашка — больше, чем просто сон

Ромашку знают все, но не все догадываются: при регулярном приёме она снижает верхнее давление на 7 единиц за пару месяцев. Успокаивает, расширяет сосуды, помогает уснуть.
Лучше использовать настоящую аптечную ромашку - с ярко-жёлтым центром. Заваривайте на ночь — и пейте без пропусков.

Листья оливы — как природный аналог дорогих препаратов

Экстракт оливковых листьев действует почти как аптечные таблетки. Содержит олеуропеин, который регулирует давление, а антиоксидантов в нём в 4 раза больше, чем в витамине С. Утром на голодный желудок — 15 капель в воду, или чай из листьев (5 г на 15 мин).

Как внедрить в привычку:

  • Пейте пол-литра зелёного чая в день

  • Замените газировку холодным настоем иби́шка

  • Каждый вечер — чашка ромашки

  • Утром — листья оливы первым делом

Уточнения

Каркаде́ или каркадэ́ (от араб. كركديه‎ [kæɾkæˈdeː]), — травяной чайный напиток ярко-красного или бордового цвета, сладковато-кислый на вкус, изготавливаемый из сушёных чашечек цветков розеллы, или суданской розы (лат. Hibiscus sabdariffa), растения из рода Гибискус.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Сейчас читают
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Еда и рецепты
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара Аудио 
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Домашние животные
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал Аудио 
Не нужно тяпать: как за сутки убрать траву между плитками без химии
Садоводство, цветоводство
Не нужно тяпать: как за сутки убрать траву между плитками без химии Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Потомки богов: что скрывают греки и что на самом деле стоит за их происхождением
Пицца по 15 долларов: почему этот штат стал пиццерийной столицей
Забор оказался слишком близко: почему теперь грозит снос
Кулинарная магия: блюда, которые пахнут детством
Джокович сыграл 19 матчей и выиграл целое состояние в 2025 году
Автобусы в СССР: символ времени и мобильности
Листья будут как на картинке: как правильно посадить салат на грядке
Вода из аквариума: секрет натурального удобрения или риск для растений
Несколько глотков ежедневно — и навсегда перестанете просыпаться с давлением
Отдали кошку — и сломали ей мир: почему это не всегда безопасно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.