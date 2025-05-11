Несколько глотков ежедневно — и навсегда перестанете просыпаться с давлением

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокое давление — как тень: не видно, не слышно, а разрушает изнутри. Но у природы есть свои секреты, проверенные веками и доступные каждому. Всё просто — несколько привычных трав вместо аптечных препаратов, и ваше сердце скажет спасибо.

Фото: Own work by Popperipopp, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ каркаде

Зелёный чай — старинный китайский рецепт

Тысячи лет назад в Китае уже знали: зелёный чай не просто бодрит, он снижает давление почти вдвое. Он мягко очищает сосуды, расслабляет их стенки, а содержащиеся антиоксиданты укрепляют клетки.

Лучше всего выбрать Gunpowder или Sencha. Заваривайте по 1 чашке утром и днём, настаивайте не дольше 3 минут — иначе горчит. Стоит недёшево? Но хорошая упаковка заменит месячный курс таблеток — и обойдётся в разы дешевле.

Каркаде — кислая магия для сосудов

Ярко-красные лепестки, которые спасают от жары в Африке, творят чудеса и с давлением. Каркаде снижает его в среднем на 10 мм рт. ст. всего за месяц. Заваривают холодным способом: чайную ложку в стакан воды, настаивают ночь. Получается освежающий, кисленький напиток — и польза, и вкус. Спешите? Сделайте отвар, но в холодной версии пользы больше.

Ромашка — больше, чем просто сон

Ромашку знают все, но не все догадываются: при регулярном приёме она снижает верхнее давление на 7 единиц за пару месяцев. Успокаивает, расширяет сосуды, помогает уснуть.

Лучше использовать настоящую аптечную ромашку - с ярко-жёлтым центром. Заваривайте на ночь — и пейте без пропусков.

Листья оливы — как природный аналог дорогих препаратов

Экстракт оливковых листьев действует почти как аптечные таблетки. Содержит олеуропеин, который регулирует давление, а антиоксидантов в нём в 4 раза больше, чем в витамине С. Утром на голодный желудок — 15 капель в воду, или чай из листьев (5 г на 15 мин).

Как внедрить в привычку:

Пейте пол-литра зелёного чая в день

Замените газировку холодным настоем иби́шка

Каждый вечер — чашка ромашки

Утром — листья оливы первым делом

Уточнения

Каркаде́ или каркадэ́ (от араб. كركديه‎ [kæɾkæˈdeː]), — травяной чайный напиток ярко-красного или бордового цвета, сладковато-кислый на вкус, изготавливаемый из сушёных чашечек цветков розеллы, или суданской розы (лат. Hibiscus sabdariffa), растения из рода Гибискус.

