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Кофеин сжигает жир — но заодно может стереть сигналы опасной болезни

2:01
Здоровье

Оказывается, уровень кофеина в крови может влиять не только на бодрость, но и на то, сколько жира накапливает организм. А это, в свою очередь, влияет на риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Зерна кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зерна кофе

Учёные из Швеции и Великобритании пришли к интересному выводу: "Генетически обусловленный высокий уровень кофеина в плазме крови связан с более низким ИМТ и меньшим количеством жира в организме", — говорится в исследовании, опубликованном в марте 2023 года.

Кофе без калорий — меньше жира

Команда исследователей использовала данные почти 10 тысяч человек из генетических баз. Они изучали два гена — CYP1A2 и AHR, влияющие на скорость расщепления кофеина. Люди с "медленной" версией этих генов дольше держат кофеин в крови, но обычно пьют его меньше.

С помощью метода менделевской рандомизации учёные выявили: чем выше концентрация кофеина, тем ниже риск диабета 2 типа. И примерно половина этого эффекта связана именно с тем, что уменьшается масса тела.

А что с сердцем

Интересно, что никакой связи между уровнем кофеина и заболеваниями сердца (инсульт, инфаркт, аритмия) обнаружено не было. Это может разочаровать поклонников теории о "кофейной броне" для сердечно-сосудистой системы.

"Краткосрочные исследования показывали, что кофеин способствует снижению веса и жировой массы, но его долгосрочное влияние остаётся неизвестным", — напоминают учёные.

Они предполагают, что эффект связан с тем, как кофеин стимулирует термогенез и ускоряет сжигание жира - процессы, которые важны для метаболизма.

Но расслабляться рано: даже если кофе и помогает сжечь немного жира, его влияние на здоровье слишком многогранное, чтобы делать поспешные выводы.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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