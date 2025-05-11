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Маскируют боль, а не лечат: почему парацетамол и ибупрофен отправляют в больницу

2:34
Здоровье

Кажется, всё просто: поднялась температура — выпил парацетамол, заболела голова — принял ибупрофен. Однако за этой привычной схемой скрываются риски, о которых редко задумываются. Медицинский директор Doctissimo доктор Жеральд Кирзьек напоминает: эти препараты не лечат, они лишь приглушают сигнал бедствия от организма.

Таблетка от боли
Фото: https://www.freepik.com
Таблетка от боли

Что на самом деле делают обезболивающие

Парацетамол и ибупрофен — частые гости в домашних аптечках. Но они не устраняют причину боли или жара.

"Парацетамол снижает температуру и уменьшает боль, но не воздействует на сам источник проблемы", - объясняет доктор Кирзьек."

Проблема в том, что, избавляясь от симптомов, человек может пропустить развитие серьёзного заболевания. Например, воспаление зуба, заглушенное таблеткой, может перерасти в опасную инфекцию.

"Ибупрофен обладает ещё и противовоспалительным действием, но эффект временный", - добавляет он.

Почему нельзя полагаться только на таблетки

Успокоение после приёма лекарства часто даёт ложное чувство безопасности. И это может обернуться опасными последствиями:

  • Скрытая прогрессия болезни. Например, пневмония, маскируемая ибупрофеном.

  • Побочные эффекты. Парацетамол может повредить печень при превышении дозы, а ибупрофен — вызвать язвы или проблемы с почками.

  • Потеря времени. Иногда промедление с обращением к врачу приводит к пропущенному диагнозу — в том числе серьёзному, как рак или аутоиммунное заболевание.

Когда пора к врачу

Есть простые сигналы, которые нельзя игнорировать — и таблетки здесь уже не помощники:

  • Боль не уходит больше 48 часов, несмотря на приём препаратов;

  • Лихорадка выше 38,5 °C держится дольше трёх дней;

  • Появляются тревожные симптомы: рвота, одышка, спутанность сознания и др.

"Эти лекарства можно принимать самостоятельно только на короткий срок — не дольше трёх суток. Ибупрофен, по моему мнению, вообще не должен использоваться без назначения врача, особенно при инфекциях — он может только усугубить ситуацию", - подчёркивает доктор Кирзьек.

Он настаивает: эти препараты не панацея.

"Использовать их, не понимая, что они маскируют, — всё равно что выключить сигнализацию при пожаре и не тушить огонь", - говорит он.

Уточнения

Ибупрофе́н - лекарственное средство, нестероидный противовоспалительный препарат (далее — НПВП) из группы производных пропионовой кислоты, обладающий болеутоляющим и жаропонижающим действием.

Парацетамо́л (лат. Paracetamolum), ацетаминофен (англ. acetaminophen) — действующее вещество, анальгетик и антипиретик (оказывает жаропонижающее действие) из группы анилидов. Белый или белый с кремовым или розовым оттенком кристаллический порошок.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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