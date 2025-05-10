Ребёнок отстаёт в развитии? Возможно, дело не в нём, а в семье

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда дети выглядят умственно отсталыми, хотя их мозг абсолютно здоров. Это не врожденная патология, а псевдоолигофрения — состояние, вызванное социальным и эмоциональным пренебрежением. Такие дети обладают тем же потенциалом, что и их сверстники, но он не реализуется из-за отсутствия базовых условий для развития.

Фото: web.archive.org by Sonnenhügel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Семья в Германии

Что происходит с ребёнком

IQ на грани нормы, обычно на 10-20 баллов ниже среднего — но это не патология, а "заморозка" развития.

В семьях с хроническим пренебрежением дети не получают тепла, зрительного контакта, речевого взаимодействия, стимулов — и не могут сформировать базовые когнитивные и эмоциональные навыки.

Мозг в условиях постоянного стресса работает на выживание, а не на обучение: ребёнок не может сосредоточиться, запоминать, учиться.

"Если этот ребёнок успокаивается и начинает верить, что завтра он проснётся в безопасности, мозг получает шанс развиваться" - терапевт Миа Фагертун.

Школа и диагноз

В обычной школе такие дети с трудом усваивают материал, демонстрируют отставание в речи, памяти, внимании. Педагоги направляют их в психолого-педагогические центры, но без поддержки семьи такие меры малоэффективны.

Часто родители игнорируют рекомендации специалистов, не считают школу приоритетом и переносят свою дезадаптацию на ребёнка. В таких случаях требуется вмешательство органов опеки (ОСПОД).

Есть ли выход

Да. Самое важное — изменить окружение ребёнка. В приёмных семьях дети, считавшиеся безнадёжными, начинают "расцветать". Безопасность, предсказуемость, тёплое взаимодействие создают условия, в которых мозг догоняет упущенное.

"Дети могут быть сильно заброшены, но если их поместить в новую среду, часто происходит удивительный прогресс" - профессор Радек Берд.

Псевдоолигофрения — не приговор, а последствие. И главное лекарство тут — внимание, забота и вовлечённость взрослых. Это состояние можно изменить — но только если изменить мир вокруг ребёнка.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή «душа»; λόγος «учение») — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. ра.

