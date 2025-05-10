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Запоры, вздутие и тяжесть уходят: фрукт, который запускает работу кишечника

1:29
Здоровье

Летом организм сам стремится к лёгкости, и одна из лучших поддержек — это естественное очищение толстой кишки. Вместо аптечных средств на помощь приходит папайя — тропический фрукт, который не только вкусный, но и удивительно полезный для пищеварения.

овощи и фрукты
Фото: Wikimedia Commons by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under Public domain
овощи и фрукты

Почему именно папайя

Толстая кишка — последний этап пищеварительного пути. Именно здесь формируются каловые массы и завершается всасывание воды. Чтобы этот процесс проходил мягко и без сбоев, важны влага, ферменты и клетчатка — всё, чем богата папайя.

  • Клетчатка в мякоти фрукта работает как щётка: помогает удалить остатки пищи и токсинов, не раздражая слизистую.

  • Папаин — фермент, содержащийся в папайе, ускоряет расщепление белков и снижает воспаление в кишечнике.

  • Высокое содержание воды поддерживает нормальную консистенцию стула и предотвращает запоры.

Дополнительные бонусы

Папайя — не только помощник кишечника. Она:

  • снижает уровень холестерина и триглицеридов

  • укрепляет иммунитет

  • улучшает зрение

  • борется с преждевременным старением

  • помогает контролировать вес

Как использовать

  • Ешьте свежую мякоть на завтрак или между приёмами пищи.

  • Можно добавить в смузи или фруктовый салат.

  • Семена папайи тоже полезны — в умеренных количествах они обладают противопаразитарным действием.

Уточнения

Папа́йя или ды́нное де́рево (лат. Cárica papáya) — древесное растение; вид рода Карика (Carica) семейства Кариковые (Caricaceae).
Слово папайа — латинизированное малабарское название растения (papaya).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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