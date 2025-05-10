Запоры, вздутие и тяжесть уходят: фрукт, который запускает работу кишечника

Летом организм сам стремится к лёгкости, и одна из лучших поддержек — это естественное очищение толстой кишки. Вместо аптечных средств на помощь приходит папайя — тропический фрукт, который не только вкусный, но и удивительно полезный для пищеварения.
Толстая кишка — последний этап пищеварительного пути. Именно здесь формируются каловые массы и завершается всасывание воды. Чтобы этот процесс проходил мягко и без сбоев, важны влага, ферменты и клетчатка — всё, чем богата папайя.
Клетчатка в мякоти фрукта работает как щётка: помогает удалить остатки пищи и токсинов, не раздражая слизистую.
Папаин — фермент, содержащийся в папайе, ускоряет расщепление белков и снижает воспаление в кишечнике.
Высокое содержание воды поддерживает нормальную консистенцию стула и предотвращает запоры.
Папайя — не только помощник кишечника. Она:
снижает уровень холестерина и триглицеридов
укрепляет иммунитет
улучшает зрение
борется с преждевременным старением
помогает контролировать вес
Ешьте свежую мякоть на завтрак или между приёмами пищи.
Можно добавить в смузи или фруктовый салат.
Семена папайи тоже полезны — в умеренных количествах они обладают противопаразитарным действием.
Папа́йя или ды́нное де́рево (лат. Cárica papáya) — древесное растение; вид рода Карика (Carica) семейства Кариковые (Caricaceae).
Слово папайа — латинизированное малабарское название растения (papaya).
Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.