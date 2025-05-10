Запоры, вздутие и тяжесть уходят: фрукт, который запускает работу кишечника

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом организм сам стремится к лёгкости, и одна из лучших поддержек — это естественное очищение толстой кишки. Вместо аптечных средств на помощь приходит папайя — тропический фрукт, который не только вкусный, но и удивительно полезный для пищеварения.

Фото: Wikimedia Commons by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under Public domain овощи и фрукты

Почему именно папайя

Толстая кишка — последний этап пищеварительного пути. Именно здесь формируются каловые массы и завершается всасывание воды. Чтобы этот процесс проходил мягко и без сбоев, важны влага, ферменты и клетчатка — всё, чем богата папайя.

Клетчатка в мякоти фрукта работает как щётка: помогает удалить остатки пищи и токсинов, не раздражая слизистую.

Папаин — фермент, содержащийся в папайе, ускоряет расщепление белков и снижает воспаление в кишечнике.

Высокое содержание воды поддерживает нормальную консистенцию стула и предотвращает запоры.

Дополнительные бонусы

Папайя — не только помощник кишечника. Она:

снижает уровень холестерина и триглицеридов

укрепляет иммунитет

улучшает зрение

борется с преждевременным старением

помогает контролировать вес

Как использовать

Ешьте свежую мякоть на завтрак или между приёмами пищи.

Можно добавить в смузи или фруктовый салат.

Семена папайи тоже полезны — в умеренных количествах они обладают противопаразитарным действием.

Уточнения

Папа́йя или ды́нное де́рево (лат. Cárica papáya) — древесное растение; вид рода Карика (Carica) семейства Кариковые (Caricaceae).

Слово папайа — латинизированное малабарское название растения (papaya).

