Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обещала ягоды, а дала колючки: малина, с которой плохо говорили весной
Сон под угрозой: как вернуть себе ночь, если кошка играет по своим правилам
Хочешь, чтобы кепка жила долго? Вот как её стирать, чтобы не остаться с тряпкой в руке
Госдолг США: как 36,8 трлн превратились в 9 млн на душу населения
На манеже — одни и те же: Юрий Лоза раскритиковал артистов в День Победы
Вены и артерии больше не вырезают — теперь их печатают
Домашнее кардио без ошибок: как не выгореть и добиться настоящего результата
Не можешь похудеть после 40? Попробуй этот комплекс для тела и энергии
Сиквел Бэтмена под угрозой? Стало известно, кто сядет в режиссёрское кресло

Хватит верить мифам! Вот сколько воды вам нужно на самом деле – главный секрет здоровья

5:35
Здоровье

Вода играет ключевую роль в поддержании здоровья и нормального функционирования организма. Она участвует в транспортировке питательных веществ, регулирует температуру тела, смазывает суставы, способствует пищеварению и выведению отходов, а также поддерживает здоровье клеток и работу мозга. Несмотря на очевидную важность гидратации, существует множество мифов и заблуждений о том, сколько воды нужно пить ежедневно. Распространённая рекомендация — 8 стаканов воды в день — не является универсальной и может не подходить каждому.

Бутилированная вода
Фото: svalbardi is licensed under Free More info
Бутилированная вода

В этом руководстве издание correiobraziliense.com.br развенчает популярные мифы о гидратации и представит научно обоснованные рекомендации по потреблению воды.

Почему гидратация так важна?

  • Вода необходима для всех функций организма.
  • Она транспортирует питательные вещества и кислород.
  • Регулирует температуру тела.
  • Смазывает суставы.
  • Способствует пищеварению и выведению токсинов.
  • Поддерживает здоровье клеток и работу мозга.
  • Развенчание популярных мифов о гидратации

Миф 1: Нужно пить 8 стаканов воды в день

Правда: Правило "8 стаканов воды" — это хорошая отправная точка, но количество воды, необходимое каждому человеку, сильно зависит от множества факторов:

  • Физическая активность: Чем больше вы двигаетесь, тем больше воды вам нужно.
  • Погода: В жаркую, влажную или высокогорную местность потребность в воде возрастает.
  • Здоровье: Заболевания, лихорадка, рвота или диарея могут увеличить потерю жидкости.
  • Возраст: С возрастом жажда может снижаться.
  • Беременность и кормление грудью: В эти периоды потребность в воде возрастает.
  • Питание: Продукты, богатые водой (фрукты, овощи, супы), также способствуют гидратации.

Миф 2: Вода — единственный источник жидкости

Правда: Вода действительно важна, но она не единственный источник жидкости. Около 20% жидкости поступает из пищи (фрукты, овощи, супы). Также можно пить травяные чаи (без сахара и кофеина), ароматизированную воду и молоко. Однако важно ограничить потребление сладких напитков, кофеина и алкоголя, так как они могут негативно влиять на водный баланс.

Миф 3: Жажда — это единственный показатель обезвоживания

Правда: Чувство жажды — важный сигнал, но оно появляется, когда организм уже слегка обезвожен. Чтобы избежать этого, рекомендуется пить воду регулярно в течение дня, даже если вы не испытываете жажды.

Как понять, достаточно ли вы пьёте воды?

  • Цвет мочи: Светло-жёлтый или прозрачный цвет указывает на хорошую гидратацию. Тёмно-жёлтый или янтарный цвет может свидетельствовать об обезвоживании.
  • Частота мочеиспускания: Норма — каждые 2-4 часа в течение дня.
  • Жажда: Чувство жажды должно быть умеренным, не интенсивным.

Практические советы для поддержания водного баланса

  1. Всегда носите с собой бутылку воды.
  2. Планируйте свой рацион, включая продукты, богатые водой.
  3. Используйте приложения или напоминания, чтобы не забывать пить воду.
  4. Пейте воду до, во время и после тренировки.

Риски обезвоживания

Обезвоживание может привести к усталости, головокружению, головным болям, снижению концентрации, мышечным спазмам и другим проблемам. В тяжёлых случаях обезвоживание опасно для жизни.

Избыточная гидратация

Хотя это встречается редко, употребление слишком большого количества воды без восполнения электролитов может вызвать гипонатриемию — состояние, при котором снижается уровень натрия в крови. Это особенно опасно для спортсменов, которые пьют много воды во время длительных тренировок.

Когда обращаться за помощью

Если у вас есть опасения по поводу гидратации, постоянные симптомы обезвоживания, хронические заболевания или вы принимаете лекарства, влияющие на баланс жидкости, обратитесь к врачу.

Часто задаваемые вопросы

  1. Нужно ли выпивать 8 стаканов воды в день? Нет, это лишь общая рекомендация. Количество воды зависит от множества факторов, таких как физическая активность, погода, здоровье и питание.
  2. Считаются ли другие напитки гидратацией? Да, травяные чаи, ароматизированная вода, молоко, супы и продукты, богатые водой, также способствуют гидратации. Однако ограничьте употребление сладких, кофеиносодержащих напитков и алкоголя.
  3. Как понять, достаточно ли я пью воды? Обратите внимание на цвет мочи (светло-жёлтый), частоту мочеиспускания (каждые 2-4 часа) и чувство жажды (умеренное).
  4. Влияет ли лёгкое обезвоживание на организм? Да, даже лёгкое обезвоживание может вызывать усталость, головные боли, снижение концентрации и мышечные спазмы.
  5. Можно ли пить слишком много воды? Да, в редких случаях избыточное потребление воды без восполнения электролитов может привести к гипонатриемии, что опасно для здоровья.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Сейчас читают
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Садоводство, цветоводство
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок Аудио 
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Красота и стиль
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит Аудио 
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Еда и рецепты
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Последние материалы
Сон под угрозой: как вернуть себе ночь, если кошка играет по своим правилам
Хочешь, чтобы кепка жила долго? Вот как её стирать, чтобы не остаться с тряпкой в руке
Госдолг США: как 36,8 трлн превратились в 9 млн на душу населения
На манеже — одни и те же: Юрий Лоза раскритиковал артистов в День Победы
Вены и артерии больше не вырезают — теперь их печатают
Домашнее кардио без ошибок: как не выгореть и добиться настоящего результата
Не можешь похудеть после 40? Попробуй этот комплекс для тела и энергии
Сиквел Бэтмена под угрозой? Стало известно, кто сядет в режиссёрское кресло
Что можно было купить на 3 рубля в СССР в 1985 году
Путеводитель по Китаю для начинающих: куда поехать и что увидеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.