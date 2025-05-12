Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Овал лица поплыл? Это упражнение возвращает чёткие линии и скулы
Переводы до 100 тысяч без счёта: в России вводят новые лимиты
Хотите чувствовать себя на 10 лет моложе? Пора начинать есть эти весенние продукты
Встреча в Стамбуле: Путин, скорее всего, не приедет — переговоры пройдут на уровне дипломатов
Не спешите выходить в аэропорту пересадки — сначала узнайте это
Откуда берутся червяки в яблоках и как их больше не видеть
Царское происхождение: как проверить, не происходит ли ваш кот от древних правителей
Ваш пол уже трещит? Возможно, вы делаете это каждую неделю
Урожай арбузов упадёт до рекордно низкого уровня — под угрозой и абрикосы

Секрет крепкого сна: врачи раскрыли идеальную позу для здоровья — попробуйте сегодня ночью

3:33
Здоровье

Каждый из нас засыпает по-своему: кто-то предпочитает спать на спине, кто-то — на животе или на боку. Наши привычки сна уникальны, но есть одна позиция, которую специалисты считают наиболее полезной для здоровья.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Однако не всем подходит одна и та же поза. Беременным, людям с избыточным весом или проблемами с позвоночником часто приходится избегать определённых положений. Но если у вас нет таких ограничений, сон на левом боку имеет множество преимуществ, подтверждённых научными исследованиями.

Почему полезно спать на левом боку?

Одно из главных преимуществ этой позы связано с пищеварением. Желудок и кишечник в основном расположены в левой части брюшной полости. Когда вы лежите на левом боку, сила тяжести помогает пищеварению, облегчая транспортировку пищи. Это особенно важно для людей с проблемами пищеварения.

Кроме того, сон на левом боку может снизить риск рефлюкса и изжоги. Когда вы лежите на правом боку, мышцы у входа в желудок расслабляются, что может способствовать попаданию кислоты в пищевод и вызывать жжение. Лежа на левом боку, вы уменьшаете вероятность этого.

Также эта поза полезна для сердца. Исследование 2018 года показало, что сон на левом боку снижает давление на сердечные мышцы, увеличивает пространство в грудной клетке и улучшает работу сердца. Это особенно важно для людей с сердечными заболеваниями, такими как застойная сердечная недостаточность. Они часто отмечают улучшение самочувствия после перехода на сон на левом боку.

Меньше храпа и более чистые дыхательные пути

Сон на боку, независимо от стороны, обычно улучшает проходимость дыхательных путей, что снижает вероятность храпа и апноэ — остановки дыхания во сне. Если вы часто храпите или просыпаетесь по ночам, попробуйте спать на левом боку.

Что нужно учесть?

Хотя сон на левом боку полезен, он не подходит всем. Постоянное лежание на одном боку может привести к перегрузке плеч, бёдер и коленей. Поэтому важно периодически менять сторону сна или использовать подушки для снижения давления.

Выбор правильного матраса и подушки также важен. Хороший матрас поддерживает позвоночник, а подушка помогает заполнить пространство под шеей. Ортопедическая подушка может быть особенно полезной для тех, кто спит на боку.

Другие позы для сна

Сон на спине также имеет свои преимущества: тело равномерно распределяет вес, позвоночник остаётся в естественном положении. Однако эта поза увеличивает риск храпа и проблем с дыханием.

Лежание на животе — наименее рекомендуемая поза. В этом положении шея искривляется, поясница перегружается, что может привести к дискомфорту. Если это ваш единственный способ заснуть, постарайтесь спать без подушки или с поддержкой таза, советует kiskegyed.hu.

Таким образом, если вы хотите улучшить качество сна, поддержать здоровье пищеварительной системы, сердца и дыхательных путей, попробуйте спать на левом боку. Хотя это может потребовать времени и усилий, правильный выбор матраса и подушки поможет вам наслаждаться более комфортными и здоровыми ночами.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
Сейчас читают
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Авто
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана Аудио 
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Недвижимость
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором Аудио 
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Еда и рецепты
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Нарколог Шуров оценил возожность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Последние материалы
Встреча в Стамбуле: Путин, скорее всего, не приедет — переговоры пройдут на уровне дипломатов
Царское происхождение: как проверить, не происходит ли ваш кот от древних правителей
Ваш пол уже трещит? Возможно, вы делаете это каждую неделю
Секрет крепкого сна: врачи раскрыли идеальную позу для здоровья — попробуйте сегодня ночью
Урожай арбузов упадёт до рекордно низкого уровня — под угрозой и абрикосы
Звук вместо пальца: как работает сенсорный экран нового поколения
Не сомневайтесь: соратник Кадырова обратился к россиянам
Лена Перминова объяснила, как они выстроили отношения с бывшим мужем
Нарколог Шуров оценил возожность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ
Десятка городов, где лето станет незабываемым приключением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.