Секрет крепкого сна: врачи раскрыли идеальную позу для здоровья — попробуйте сегодня ночью

3:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый из нас засыпает по-своему: кто-то предпочитает спать на спине, кто-то — на животе или на боку. Наши привычки сна уникальны, но есть одна позиция, которую специалисты считают наиболее полезной для здоровья.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Однако не всем подходит одна и та же поза. Беременным, людям с избыточным весом или проблемами с позвоночником часто приходится избегать определённых положений. Но если у вас нет таких ограничений, сон на левом боку имеет множество преимуществ, подтверждённых научными исследованиями.

Почему полезно спать на левом боку?

Одно из главных преимуществ этой позы связано с пищеварением. Желудок и кишечник в основном расположены в левой части брюшной полости. Когда вы лежите на левом боку, сила тяжести помогает пищеварению, облегчая транспортировку пищи. Это особенно важно для людей с проблемами пищеварения.

Кроме того, сон на левом боку может снизить риск рефлюкса и изжоги. Когда вы лежите на правом боку, мышцы у входа в желудок расслабляются, что может способствовать попаданию кислоты в пищевод и вызывать жжение. Лежа на левом боку, вы уменьшаете вероятность этого.

Также эта поза полезна для сердца. Исследование 2018 года показало, что сон на левом боку снижает давление на сердечные мышцы, увеличивает пространство в грудной клетке и улучшает работу сердца. Это особенно важно для людей с сердечными заболеваниями, такими как застойная сердечная недостаточность. Они часто отмечают улучшение самочувствия после перехода на сон на левом боку.

Меньше храпа и более чистые дыхательные пути

Сон на боку, независимо от стороны, обычно улучшает проходимость дыхательных путей, что снижает вероятность храпа и апноэ — остановки дыхания во сне. Если вы часто храпите или просыпаетесь по ночам, попробуйте спать на левом боку.

Что нужно учесть?

Хотя сон на левом боку полезен, он не подходит всем. Постоянное лежание на одном боку может привести к перегрузке плеч, бёдер и коленей. Поэтому важно периодически менять сторону сна или использовать подушки для снижения давления.

Выбор правильного матраса и подушки также важен. Хороший матрас поддерживает позвоночник, а подушка помогает заполнить пространство под шеей. Ортопедическая подушка может быть особенно полезной для тех, кто спит на боку.

Другие позы для сна

Сон на спине также имеет свои преимущества: тело равномерно распределяет вес, позвоночник остаётся в естественном положении. Однако эта поза увеличивает риск храпа и проблем с дыханием.

Лежание на животе — наименее рекомендуемая поза. В этом положении шея искривляется, поясница перегружается, что может привести к дискомфорту. Если это ваш единственный способ заснуть, постарайтесь спать без подушки или с поддержкой таза, советует kiskegyed.hu.

Таким образом, если вы хотите улучшить качество сна, поддержать здоровье пищеварительной системы, сердца и дыхательных путей, попробуйте спать на левом боку. Хотя это может потребовать времени и усилий, правильный выбор матраса и подушки поможет вам наслаждаться более комфортными и здоровыми ночами.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.

