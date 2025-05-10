Сморкнулся от души — попал в больницу: привычка, от которой пора отказаться

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кто бы мог подумать, что обычное сморкание может навредить здоровью? А между тем, большинство людей делает это неправильно — и платит за это головной болью, заложенным носом и даже риском инфекции.

Фото: Wikipedia by mcfarlandmo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка чихает

Сморкаться правильно — это искусство

Профессор Гарвардской медицинской школы Триша Пасритса, объясняет: при обычном сморкании создаётся давление в носовых пазухах в 15 раз выше, чем при чихании. А теперь представьте, что делаете это дважды — одновременно зажав оба ноздри. Вот и рецепт для воспаления или, в худших случаях, для кровотечения и инфекции.

"Не зажимайте обе ноздри сразу. Закройте одну ноздрю пальцем, мягко высморкайтесь через другую, затем поменяйте сторону", — советует доктор Пасритса.

Что может пойти не так

По словам врача, из-за сильного выдувания до трети слизи возвращается обратно в носовые пазухи. Это не только неприятно, но и открывает путь бактериям. В некоторых случаях чрезмерное давление приводило даже к травмам — были зафиксированы случаи, когда от сильного сморкания ломались глазничные перегородки.

"Чем сильнее давление, тем выше риск. Кровотечения из носа, синусит и другие осложнения могут быть последствием банального сморкания", — делится она.

Идеальное время для очищения носа

Оказывается, лучший момент для того, чтобы освободить нос — это тёплый душ. Влажность размягчает слизь и позволяет удалить её без усилий. В остальных случаях поможет спрей с физиологическим раствором: он увлажняет слизистую и делает процесс безопаснее.

"Сморкайтесь нежно, особенно если нос заложен. Не геройствуйте — слизь всё равно найдёт выход, просто дайте ей шанс", — заключила доктор.

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus - пазуха и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

