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Забудьте про ополаскиватель: этот натуральный дезодорант работает даже во сне

2:23
Здоровье

Утренний запах изо рта — проблема, знакомая почти каждому. Даже если вы чистите зубы перед сном, иногда это не спасает от неприятного аромата на подушке. Оказывается, есть один простой трюк, который помогает просыпаться с ощущением свежести.

Красивая улыбка
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Красивая улыбка

Магия перед сном: секрет в зелени

Как ни удивительно, но спасением может стать… пучок обычной зелени. Эксперт по сну Ади́л уль-Хак (Adeel Ul-Haq) из DivanBeds советует жевать свежую петрушку прямо перед сном. Звучит просто, но действует эффективно:

"Никто не хочет просыпаться с дурным запахом изо рта. Маленькая горсть свежей петрушки перед сном может нейтрализовать неприятные ароматы лучше любого ополаскивателя".

Почему это работает

Петрушка богата хлорофиллом — природным дезодорантом, который борется с бактериями. Она не сушит слизистую, как это делает большинство ополаскивателей, и вдобавок улучшает пищеварение, от которого, кстати, и начинается большинство проблем с дыханием.

"Петрушка поддерживает здоровье ЖКТ, а оттуда часто и берёт начало неприятный запах. Это не только гигиена рта, но и работа организма изнутри", — сообщает эксперт.

Как правильно применять

  • Почистите зубы.

  • Возьмите веточку петрушки и пожуйте её 30 секунд.

  • Если вкус не по душе — добавьте её в небольшую вечернюю салатную порцию (главное — чтобы была свежей и не обработанной термически).

Что лучше не есть перед сном

Даже если вы следуете рекомендациям, есть продукты, способные всё испортить. Вот чего стоит избегать вечером:

  • сладости;

  • блюда с большим количеством чеснока или лука;

  • алкоголь.

"Эти продукты не только питают бактерии, но и вызывают сухость во рту. А это — идеальная среда для утренней вони", — поясняет Адиль.

В чём настоящая причина утреннего запаха

Согласно исследованию BMJ, главными виновниками утренней вони становятся остатки еды, налёт на языке и дёснах, а также болезни вроде гингивита или пародонтита. Усиливают проблему сухость во рту и даже зубные протезы.

Так что даже если запах по утрам — это нормально, всё же лучше просыпаться с чувством свежести. А всего-то и нужно — немного петрушки.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50-80 см.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
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