Рак, о котором предупреждает унитаз: что нужно знать, пока не стало поздно

Рак печени — одно из самых агрессивных онкологических заболеваний в мире. Ежегодно им диагностируют более 800 тысяч человек, и более 700 тысяч умирают. Однако мало кто знает, что первые тревожные сигналы можно заметить… в туалете.

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Что может насторожить

По данным благотворительной организации Liver Cancer UK, два симптома могут указывать на возможные проблемы с печенью:

моча тёмного или, наоборот, очень светлого цвета,

светлый, почти бледно-серый кал, похожий на замазку.

Эти проявления часто сопровождают желтуху — состояние, при котором печень работает на пределе. Важно не игнорировать такие изменения и как можно скорее обратиться к врачу.

Как работает печень — и почему сбои так опасны

Печень играет ключевую роль в организме: она очищает кровь, перерабатывает химические вещества из пищи, алкоголя и лекарств, выводит токсины и вырабатывает желчь, которая помогает переваривать жиры. Если она не справляется, страдает всё тело.

Жёлтый оттенок кожи и глаз, зуд, беспричинная потеря веса, боли в животе (особенно справа), усталость, жар, снижение аппетита — всё это тоже может быть связано с раком печени.

Почему важна ранняя диагностика

Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов на эффективное лечение. Особенно внимательно к себе стоит относиться людям в возрасте 50-70 лет — именно в этом диапазоне выявляется большинство случаев.

Кроме того, повышенный риск может быть у людей с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника или паразитарными инфекциями, такими как печёночные двуустки.

Печень умеет молча терпеть. Но иногда она говорит — пусть и не словами, а цветом. И важно её услышать.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

