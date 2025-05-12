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Эта тема — табу, а зря: то, как и когда вы ходите в туалет, расскажет о здоровье больше фитнес-браслета

2:13
Здоровье

Кажется, мы уже научились спокойно говорить о питании, сне и спорте — но тема стула до сих пор окружена неловкостью и табу. Хотя на самом деле регулярная дефекация — не просто вопрос комфорта. Это один из маркеров нашего здоровья, и его нельзя игнорировать. Особенно если учитывать: время, в которое мы "ходим по-большому", может многое рассказать о состоянии организма.

Туалет
Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туалет

Когда именно — лучше всего

По мнению гастроэнтеролога Кеннета Л. Коха, идеальное время для посещения туалета — утро, сразу после пробуждения. Почему? Во сне наш кишечник активно трудится: переваривает пищу, перерабатывает остатки и подготавливает тело к "финальному этапу". Поэтому к утру всё готово к выходу.

Но просто знать это — мало. Организм любит регулярность. Если каждый день в одно и то же время вы создаёте для него "возможность" — он начнёт подстраиваться. Завтрак, чашка кофе и немного времени — и ваше тело отблагодарит вас стабильной работой ЖКТ.

А если слишком часто

Если вы стали бегать в туалет по несколько раз в день, не паникуйте. Это может быть всего лишь результат:

  • Смены диеты или увеличения клетчатки.
  • Активных тренировок.
  • Стресса или менструации.
  • Приёма новых лекарств.

Даже утренний кофе у некоторых действует как слабительное. Но если частые позывы сопровождаются болью, спазмами или воспалением — пора к врачу. Возможны более серьёзные причины: от СРК до целиакии или гипертиреоза.

А что считается нормой

Не существует волшебного числа. Если вы ходите "по-большому" три раза в неделю или трижды в день — это может быть абсолютно нормально. Главное — регулярность и отсутствие дискомфорта.

Если всё происходит примерно в одно и то же время, без боли и изменений — организм работает как часы. А если что-то резко изменилось, стоит обратить внимание не только на сам факт, но и на то, как вы себя чувствуете до и после, сообщает Медпульс.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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