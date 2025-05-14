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Этот овощ — как тихий диетолог: работает на сахар, пока ты просто жуёшь

Здоровье

Огурцы чаще всего попадают к нам на стол как овощ, хотя по науке — это фрукт. Да-да, и именно это объясняет их лёгкую сладость. Но главное — как они влияют на здоровье и уровень сахара в крови?

Огурцы
Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурцы

Стабилизируют глюкозу

Огурцы обладают антигипергликемическим действием. Это значит, что они помогают снижать и контролировать уровень сахара в крови. Особенно полезны такие свойства при диабете 2 типа — регулярное потребление может облегчить контроль над заболеванием.

Почему ещё стоит есть огурцы

  • Увлажняют организм: в огурцах — 96% воды. Они отлично восполняют жидкость и поддерживают водный баланс.
  • Укрепляют кости: витамин К помогает кальцию лучше усваиваться, снижает риск переломов и замедляет остеопороз.
  • Защищают от рака: в составе — лигнаны, которые обладают антиоксидантной активностью и снижают риск онкологии.
  • Сердце под защитой: благодаря флавоноидам огурцы улучшают работу сосудов и защищают от тромбов.
  • Убирают воспаления: они действуют мягко и противовоспалительно, уменьшая отёки и раздражения.
  • Чистят кишечник: клетчатка и пектин стимулируют перистальтику, избавляют от запоров и способствуют детоксу.
  • Улучшают состояние кожи: огурцы помогают при высыпаниях, покраснениях и сухости кожи изнутри.

Что внутри одного огурца

В нём витамины A, C, E, K, группа B, калий, магний, железо, селен, клетчатка, антиоксиданты и даже кукурбитацин — вещество с горчинкой и мощным противовоспалительным действием.

Важно: огурцы полезны, но не заменяют сбалансированное питание. При проблемах с уровнем сахара стоит проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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