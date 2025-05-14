Этот овощ — как тихий диетолог: работает на сахар, пока ты просто жуёшь

Огурцы чаще всего попадают к нам на стол как овощ, хотя по науке — это фрукт. Да-да, и именно это объясняет их лёгкую сладость. Но главное — как они влияют на здоровье и уровень сахара в крови?
Огурцы обладают антигипергликемическим действием. Это значит, что они помогают снижать и контролировать уровень сахара в крови. Особенно полезны такие свойства при диабете 2 типа — регулярное потребление может облегчить контроль над заболеванием.
В нём витамины A, C, E, K, группа B, калий, магний, железо, селен, клетчатка, антиоксиданты и даже кукурбитацин — вещество с горчинкой и мощным противовоспалительным действием.
Важно: огурцы полезны, но не заменяют сбалансированное питание. При проблемах с уровнем сахара стоит проконсультироваться со специалистом.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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