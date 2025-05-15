Качаете пресс, а живот всё такой же? Вот почему жир с живота не уходит

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сделать живот плоским хотят многие, но упрямый жир в этой области часто не поддаётся усилиям. Что работает, а что — маркетинговый миф? Рассказываем, что реально помогает убрать жир с живота — и почему одними скручиваниями тут не обойтись.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Жир бывает разный

В области живота копится не только подкожный, но и висцеральный жир — тот самый, что обволакивает внутренние органы. Он опасен, потому что повышает риск диабета, сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Так что избавиться от него — не только эстетическая задача, но и вопрос здоровья.

Почему жиросжигатели — не панацея

Добавки с зелёным чаем, кофеином, белковой сывороткой и даже экстрактом белой фасоли действительно могут слегка ускорить обмен веществ и подавить аппетит. Но чудес ждать не стоит: клинические доказательства их эффективности скромны. Канонически доказано лишь одно: без дефицита калорий и движения вес не уйдёт.

Локально похудеть нельзя (почти)

Сжигать жир "точечно", например только с живота, невозможно — организм сам выбирает, откуда черпать запасы. Упражнения на пресс укрепляют мышцы, но не уменьшают жировую прослойку. Зато именно аэробные нагрузки в сочетании с силовыми тренировками помогают быстрее сжечь висцеральный жир.

Что действительно работает

Дефицит калорий : уменьшите суточный рацион на 350-500 ккал — начните с отказа от сладкого, жареного и алкоголя.

: уменьшите суточный рацион на 350-500 ккал — начните с отказа от сладкого, жареного и алкоголя. Физическая активность : минимум 3 раза в неделю совмещайте кардио с силовыми.

: минимум 3 раза в неделю совмещайте кардио с силовыми. Сон и стресс : недосып и высокий кортизол тормозят жиросжигание — наладьте режим и практикуйте йогу, медитацию или просто прогулки.

: недосып и высокий кортизол тормозят жиросжигание — наладьте режим и практикуйте йогу, медитацию или просто прогулки. Добавки: можно рассмотреть, но только как поддержку и по назначению врача.

Живот не станет плоским за одну ночь, но с системным подходом и грамотной стратегией вы точно добьётесь заметных и устойчивых результатов.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

