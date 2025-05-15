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Качаете пресс, а живот всё такой же? Вот почему жир с живота не уходит

2:07
Здоровье

Сделать живот плоским хотят многие, но упрямый жир в этой области часто не поддаётся усилиям. Что работает, а что — маркетинговый миф? Рассказываем, что реально помогает убрать жир с живота — и почему одними скручиваниями тут не обойтись.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Жир бывает разный

В области живота копится не только подкожный, но и висцеральный жир — тот самый, что обволакивает внутренние органы. Он опасен, потому что повышает риск диабета, сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Так что избавиться от него — не только эстетическая задача, но и вопрос здоровья.

Почему жиросжигатели — не панацея

Добавки с зелёным чаем, кофеином, белковой сывороткой и даже экстрактом белой фасоли действительно могут слегка ускорить обмен веществ и подавить аппетит. Но чудес ждать не стоит: клинические доказательства их эффективности скромны. Канонически доказано лишь одно: без дефицита калорий и движения вес не уйдёт.

Локально похудеть нельзя (почти)

Сжигать жир "точечно", например только с живота, невозможно — организм сам выбирает, откуда черпать запасы. Упражнения на пресс укрепляют мышцы, но не уменьшают жировую прослойку. Зато именно аэробные нагрузки в сочетании с силовыми тренировками помогают быстрее сжечь висцеральный жир.

Что действительно работает

  • Дефицит калорий: уменьшите суточный рацион на 350-500 ккал — начните с отказа от сладкого, жареного и алкоголя.
  • Физическая активность: минимум 3 раза в неделю совмещайте кардио с силовыми.
  • Сон и стресс: недосып и высокий кортизол тормозят жиросжигание — наладьте режим и практикуйте йогу, медитацию или просто прогулки.
  • Добавки: можно рассмотреть, но только как поддержку и по назначению врача.

Живот не станет плоским за одну ночь, но с системным подходом и грамотной стратегией вы точно добьётесь заметных и устойчивых результатов.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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