Качаете пресс, а живот всё такой же? Вот почему жир с живота не уходит

Сделать живот плоским хотят многие, но упрямый жир в этой области часто не поддаётся усилиям. Что работает, а что — маркетинговый миф? Рассказываем, что реально помогает убрать жир с живота — и почему одними скручиваниями тут не обойтись.
В области живота копится не только подкожный, но и висцеральный жир — тот самый, что обволакивает внутренние органы. Он опасен, потому что повышает риск диабета, сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Так что избавиться от него — не только эстетическая задача, но и вопрос здоровья.
Добавки с зелёным чаем, кофеином, белковой сывороткой и даже экстрактом белой фасоли действительно могут слегка ускорить обмен веществ и подавить аппетит. Но чудес ждать не стоит: клинические доказательства их эффективности скромны. Канонически доказано лишь одно: без дефицита калорий и движения вес не уйдёт.
Сжигать жир "точечно", например только с живота, невозможно — организм сам выбирает, откуда черпать запасы. Упражнения на пресс укрепляют мышцы, но не уменьшают жировую прослойку. Зато именно аэробные нагрузки в сочетании с силовыми тренировками помогают быстрее сжечь висцеральный жир.
Живот не станет плоским за одну ночь, но с системным подходом и грамотной стратегией вы точно добьётесь заметных и устойчивых результатов.
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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