Не вещество делает зависимым, а пустота внутри: как боль из прошлого толкает к пагубным привычкам

Психоактивные вещества, азартные игры, соцсети, шопинг — всё это может вызывать зависимость. Но в своей книге "Наркомания: королевство голодных призраков" врач и специалист по зависимостям Габор Мате настаивает: проблема не в самих привычках. Они — следствие боли, а не её причина.
На протяжении более 20 лет Мате работает с уязвимыми пациентами в Ванкувере и объясняет: травма лежит в основе каждой зависимости. Люди ищут облегчения — от одиночества, боли, тревоги, потери, насилия. И находят его — пусть и временно — в химических веществах, играх, покупках, лайках.
"Все мои пациенты говорят одно и то же: они употребляют, чтобы заглушить боль", — отмечает он.
По словам Мате, всё упирается в нейробиологические цепи удовольствия и обезболивания. Если человек не получал в детстве любви, безопасности и принятия, его мозг развивается иначе. Он становится "голодным" до стимулов — и зависимость восполняет этот дефицит, пусть и деструктивно.
Всё больше исследований подтверждают: зависимость — это не просто слабость или распущенность, а ответ мозга на хроническое эмоциональное голодание.
Мате подчёркивает: дело не в том, от чего вы зависимы — а в механизме компенсации. Это может быть что угодно: кокаин, алкоголь, шопинг, порнография или марафонные прокрутки TikTok. Даже дети до четырёх лет подвержены "экранной" зависимости — и это, по мнению врача, сигнал к системным проблемам, а не к наказанию.
Физическая зависимость — зависимость, сопровождающаяся синдромом отмены при прекращении приёма вещества.
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