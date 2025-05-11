Не вещество делает зависимым, а пустота внутри: как боль из прошлого толкает к пагубным привычкам

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психоактивные вещества, азартные игры, соцсети, шопинг — всё это может вызывать зависимость. Но в своей книге "Наркомания: королевство голодных призраков" врач и специалист по зависимостям Габор Мате настаивает: проблема не в самих привычках. Они — следствие боли, а не её причина.

Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Не спрашивайте, что зависимость делает с мозгом — спросите, что сделало человека уязвимым

На протяжении более 20 лет Мате работает с уязвимыми пациентами в Ванкувере и объясняет: травма лежит в основе каждой зависимости. Люди ищут облегчения — от одиночества, боли, тревоги, потери, насилия. И находят его — пусть и временно — в химических веществах, играх, покупках, лайках.

"Все мои пациенты говорят одно и то же: они употребляют, чтобы заглушить боль", — отмечает он.

Почему мозг становится зависимым

По словам Мате, всё упирается в нейробиологические цепи удовольствия и обезболивания. Если человек не получал в детстве любви, безопасности и принятия, его мозг развивается иначе. Он становится "голодным" до стимулов — и зависимость восполняет этот дефицит, пусть и деструктивно.

Всё больше исследований подтверждают: зависимость — это не просто слабость или распущенность, а ответ мозга на хроническое эмоциональное голодание.

Поведение ≠ вещество

Мате подчёркивает: дело не в том, от чего вы зависимы — а в механизме компенсации. Это может быть что угодно: кокаин, алкоголь, шопинг, порнография или марафонные прокрутки TikTok. Даже дети до четырёх лет подвержены "экранной" зависимости — и это, по мнению врача, сигнал к системным проблемам, а не к наказанию.

А как лечить

Понимание, поддержка и терапия травмы.

Альтернативные методы, включая психоделики (аяуаска, ибуга) — Мате называет их "растениями исцеления".

включая психоделики (аяуаска, ибуга) — Мате называет их "растениями исцеления". Изменение наркополитики , отход от карательной модели.

, отход от карательной модели. Меньше акцента на подавление симптомов — больше внимания к причинам боли.

Понимание зависимости как отклика на внутреннюю боль меняет саму суть подхода к лечению — от наказания к сочувствию, от подавления симптомов к поиску первопричин. Габор Мате предлагает не бороться с зависимостью напрямую, а восстанавливать утраченные связи человека с собой, с другими и с жизнью. И только пройдя через признание боли и исцеление травмы, можно действительно освободиться — не от вещества, а от той внутренней пустоты, которую оно временно заполняло.

Уточнения

Физическая зависимость — зависимость, сопровождающаяся синдромом отмены при прекращении приёма вещества.

