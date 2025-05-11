Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Языка не знают, работают в сомнительных фирмах и устраивают ДТП со смертельным исходом: Трамп ужесточил требования к водитепям фур
Фруктовая ловушка: туристы съели плод с дерева, через полтора часа начался ад
Откровения Садальского о Васильевой: как одна тайна разрушила их дружбу?
Делаем герань пышной: все об обрезке, освещении и подкормках
Маленькие ошибки, которые превращают гостиную в музей устаревшего вкуса
Не велоспорт и не футбол: спорт, который тренирует все тело и может продлить жизнь
Забытый итальянский десерт, который вкуснее тирамису
Почему Toyota правит автоиндустрией уже почти целый век
От жира и уныния: три отделки, которые спасут любую кухню

Не вещество делает зависимым, а пустота внутри: как боль из прошлого толкает к пагубным привычкам

2:43
Здоровье

Психоактивные вещества, азартные игры, соцсети, шопинг — всё это может вызывать зависимость. Но в своей книге "Наркомания: королевство голодных призраков" врач и специалист по зависимостям Габор Мате настаивает: проблема не в самих привычках. Они — следствие боли, а не её причина.

Алкоголь
Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алкоголь

Не спрашивайте, что зависимость делает с мозгом — спросите, что сделало человека уязвимым

На протяжении более 20 лет Мате работает с уязвимыми пациентами в Ванкувере и объясняет: травма лежит в основе каждой зависимости. Люди ищут облегчения — от одиночества, боли, тревоги, потери, насилия. И находят его — пусть и временно — в химических веществах, играх, покупках, лайках.

"Все мои пациенты говорят одно и то же: они употребляют, чтобы заглушить боль", — отмечает он.

Почему мозг становится зависимым

По словам Мате, всё упирается в нейробиологические цепи удовольствия и обезболивания. Если человек не получал в детстве любви, безопасности и принятия, его мозг развивается иначе. Он становится "голодным" до стимулов — и зависимость восполняет этот дефицит, пусть и деструктивно.

Всё больше исследований подтверждают: зависимость — это не просто слабость или распущенность, а ответ мозга на хроническое эмоциональное голодание.

Поведение ≠ вещество

Мате подчёркивает: дело не в том, от чего вы зависимы — а в механизме компенсации. Это может быть что угодно: кокаин, алкоголь, шопинг, порнография или марафонные прокрутки TikTok. Даже дети до четырёх лет подвержены "экранной" зависимости — и это, по мнению врача, сигнал к системным проблемам, а не к наказанию.

А как лечить

  • Понимание, поддержка и терапия травмы.
  • Альтернативные методы, включая психоделики (аяуаска, ибуга) — Мате называет их "растениями исцеления".
  • Изменение наркополитики, отход от карательной модели.
  • Меньше акцента на подавление симптомов — больше внимания к причинам боли.

Понимание зависимости как отклика на внутреннюю боль меняет саму суть подхода к лечению — от наказания к сочувствию, от подавления симптомов к поиску первопричин. Габор Мате предлагает не бороться с зависимостью напрямую, а восстанавливать утраченные связи человека с собой, с другими и с жизнью. И только пройдя через признание боли и исцеление травмы, можно действительно освободиться — не от вещества, а от той внутренней пустоты, которую оно временно заполняло.

Уточнения

Физическая зависимость — зависимость, сопровождающаяся синдромом отмены при прекращении приёма вещества.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Сейчас читают
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Еда и рецепты
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара Аудио 
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Недвижимость
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее Аудио 
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Недвижимость
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Последние материалы
Аэрофлот СССР. Полёт по расписанию: как летали обычные граждане в 70-х
Эта европейская столица — рай для тех, кто следит за фигурой: узнайте, какой город вовлекает в спорт каждого жителя
Газовая плита может стать бомбой — если поставить рядом вот это
Красивы, но с характером: 6 пород, которые не любят ласку
Не вещество делает зависимым, а пустота внутри: как боль из прошлого толкает к пагубным привычкам
Томаты, как конфеты: два сорта, которые не задерживаются на грядке
Курица из двух ингредиентов, которую все принимают за блюдо с секретом — но его нет
Масло лаванды — твоя личная магия: от перхоти до прыщей за несколько капель
У Манчестер Юнайтед есть свой Ламин Ямаль — за него борются Испания и Англия
Главная слабость ИИ раскрыта: теперь это официально
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.