Сон крепче, сахар ниже, а усилий — почти ноль: схема, которая подкупает ленью

Нет сил на спорт по вечерам? И не надо. Новое исследование из Новой Зеландии показало: чтобы лучше спать, достаточно вставать с дивана всего на три минуты — каждые полчаса. Без кроссовок, без тренажёров, без пота. Но с эффектом: плюс 30 минут сна каждую ночь.
Учёные предложили участникам два сценария вечера. Первый — привычный: четыре часа перед телевизором без движения. Второй — каждые 30 минут вставать и выполнять три минуты простых упражнений с собственным весом. После такого вечера испытуемые спали в среднем на полчаса дольше. Причём не из-за усталости: упражнения были лёгкими, без разгона пульса и перегрева.
Ничего сложного. Всё можно выполнить прямо в комнате, не отрываясь от фильма. Варианты:
приседания у кресла,
подъёмы на носки,
подъёмы коленей стоя,
махи ногами назад.
Пауза — 3 минуты, потом снова диван. Повторить каждый полчаса. Главное — регулярность, а не интенсивность.
Бонус: такая микродвигательная активность помогает снизить уровень сахара и жира в крови после ужина. А значит — меньше ночных скачков энергии, меньше беспокойного сна.
Не для тех, кто бегает марафоны. А для тех, кто весь день сидит: за компьютером, с пультом в руке или на кухне. Это маленькое движение — как сигнал телу: день закончился, пора переключиться в режим сна.
Порой, чтобы выспаться, не нужен новый матрас — а нужно просто встать и пошевелиться на рекламе.
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