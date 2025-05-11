Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ультиматумы Шредингера: Зеленский прилетит в Турцию даже если Россия не прекратит огонь с 12 числа
Война против памятников и истории: ВСУ специально обстреливают инсталляции посвященные Дню Победы
Фронт рушится: Россия выдавливает ВСУ с ключевого направления
Забвение Европы: Евросоюз останется ни с чем после окончания конфликта на Украине
Лёгкое и дешёвое удобрение: как использовать банановые шкурки для растений
Секреты совместного творчества: Селена Гомес и Бенни Бланко поссорились из-за птиц во время записи нового альбома
Забудьте о субботней уборке: как навести порядок до пятницы
Заграница не поможет: главный источник поддержки Зеленского на Западе иссяк
Город под землёй и над облаками: северная Франция, о которой вы не знали

Сон крепче, сахар ниже, а усилий — почти ноль: схема, которая подкупает ленью

1:49
Здоровье

Нет сил на спорт по вечерам? И не надо. Новое исследование из Новой Зеландии показало: чтобы лучше спать, достаточно вставать с дивана всего на три минуты — каждые полчаса. Без кроссовок, без тренажёров, без пота. Но с эффектом: плюс 30 минут сна каждую ночь.

упражнение на диване
Фото: freepik
упражнение на диване

Минимум усилий — максимум пользы

Учёные предложили участникам два сценария вечера. Первый — привычный: четыре часа перед телевизором без движения. Второй — каждые 30 минут вставать и выполнять три минуты простых упражнений с собственным весом. После такого вечера испытуемые спали в среднем на полчаса дольше. Причём не из-за усталости: упражнения были лёгкими, без разгона пульса и перегрева.

Что нужно делать

Ничего сложного. Всё можно выполнить прямо в комнате, не отрываясь от фильма. Варианты:

  • приседания у кресла,

  • подъёмы на носки,

  • подъёмы коленей стоя,

  • махи ногами назад.

Пауза — 3 минуты, потом снова диван. Повторить каждый полчаса. Главное — регулярность, а не интенсивность.

Меньше сахара, меньше беспокойства

Бонус: такая микродвигательная активность помогает снизить уровень сахара и жира в крови после ужина. А значит — меньше ночных скачков энергии, меньше беспокойного сна.

Для кого это работает

Не для тех, кто бегает марафоны. А для тех, кто весь день сидит: за компьютером, с пультом в руке или на кухне. Это маленькое движение — как сигнал телу: день закончился, пора переключиться в режим сна.

Порой, чтобы выспаться, не нужен новый матрас — а нужно просто встать и пошевелиться на рекламе.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Сейчас читают
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Авто
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана Аудио 
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Шоу-бизнес
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек Аудио 
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст
Туризм
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Последние материалы
Заграница не поможет: главный источник поддержки Зеленского на Западе иссяк
Когда у попугая больше друзей, чем у тебя: кто больше свистит — тот больше дружит
Город под землёй и над облаками: северная Франция, о которой вы не знали
Сияние изнутри: как витамин C преображает кожу всего за неделю — мастхэв для каждой женщины
7 дней - и кишечник изменился: невероятное открытие о влиянии диеты на микрофлору
Клубничный тарт от лучшего кондитера мира: рецепт с душой
Сцепление, надёжность и стиль: зачем ставить широкие шины, даже если вы не гонщик
Мир угрожает санкциями: что ждет Москву, если Украина не получит перемирия
Зарплата за пределами рыночной борьбы: местные фирмы теряют работников в битве с Росатомом
Способ попрощаться с прыщами на лице и теле навсегда: вот как спорт помогает избавиться от акне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.