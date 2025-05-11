Сон крепче, сахар ниже, а усилий — почти ноль: схема, которая подкупает ленью

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нет сил на спорт по вечерам? И не надо. Новое исследование из Новой Зеландии показало: чтобы лучше спать, достаточно вставать с дивана всего на три минуты — каждые полчаса. Без кроссовок, без тренажёров, без пота. Но с эффектом: плюс 30 минут сна каждую ночь.

Фото: freepik упражнение на диване

Минимум усилий — максимум пользы

Учёные предложили участникам два сценария вечера. Первый — привычный: четыре часа перед телевизором без движения. Второй — каждые 30 минут вставать и выполнять три минуты простых упражнений с собственным весом. После такого вечера испытуемые спали в среднем на полчаса дольше. Причём не из-за усталости: упражнения были лёгкими, без разгона пульса и перегрева.

Что нужно делать

Ничего сложного. Всё можно выполнить прямо в комнате, не отрываясь от фильма. Варианты:

приседания у кресла,

подъёмы на носки,

подъёмы коленей стоя,

махи ногами назад.

Пауза — 3 минуты, потом снова диван. Повторить каждый полчаса. Главное — регулярность, а не интенсивность.

Меньше сахара, меньше беспокойства

Бонус: такая микродвигательная активность помогает снизить уровень сахара и жира в крови после ужина. А значит — меньше ночных скачков энергии, меньше беспокойного сна.

Для кого это работает

Не для тех, кто бегает марафоны. А для тех, кто весь день сидит: за компьютером, с пультом в руке или на кухне. Это маленькое движение — как сигнал телу: день закончился, пора переключиться в режим сна.

Порой, чтобы выспаться, не нужен новый матрас — а нужно просто встать и пошевелиться на рекламе.