Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тля исчезает за день: народный способ с нашатырём избавляет от вредителей и удобряет землю
Забудьте о Гавайях: откройте для себя райский уголок дикой природы в этом штате
10 причин моей ненависти возвращаются — но с каким поворотом?
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Свежая из салона — и сразу в ремонт? Ошибки, которые убивают новый авто за неделю
Поезд "Россия": как выглядел главный маршрут Советского Союза
Природа мстит: как климат превращает США в болото — и этого можно было избежать
Секрет нежного десерта раскрыт: клубничный баварский торт-крем – тает во рту!
Администрация Трампа меняет правила игры: новые подходы к экспорту чипов для ИИ

Сердце спасли, а про душу забыли: почему женщины ломаются после инфаркта

1:44
Здоровье

Инфаркт меняет жизнь. Но, как показало новое исследование Амстердамского университета, женщины переживают этот поворот гораздо тяжелее — не физически, а ментально. И это всё ещё остаётся незамеченной проблемой.

Страницы в форме сердца
Фото: flickr.com by Tim Geers, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Страницы в форме сердца

Сердце восстановилось — а душа

Женщины действительно чаще выживают после инфаркта, чем мужчины. Но вот психика у них слабеет быстрее. У многих развивается тревожность, депрессия, появляется ощущение изоляции. В течение первого года после инфаркта назначение антидепрессантов среди женщин возрастает на 50% — у мужчин такой скачок не наблюдается. Через пять лет разрыв сохраняется: +20% у женщин по сравнению с мужчинами.

Работа не ждёт — и это усугубляет

Мало того что женщины чаще сталкиваются с психологическими трудностями, им ещё и сложнее вернуться к работе. Потеря дохода, смена статуса в семье, трудности с трудоустройством — всё это лишь усиливает ощущение нестабильности. Так замыкается порочный круг: тревожность мешает работать, а отсутствие работы усиливает тревожность.

Почему страдают именно женщины

Причины не только биологические, но и социальные. Женщины традиционно играют роль "опоры" в семье — и, когда она рушится, это отражается и на них. Психологическая поддержка после инфаркта назначается женщинам реже, чем мужчинам, а восстановление сводится в основном к физическому аспекту.

Исследователи призывают учитывать пол при реабилитации: психика и сердце — неразделимы. Иногда тело уже восстановилось, а разум всё ещё бьётся в тревоге.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Сейчас читают
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Красота и стиль
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит Аудио 
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы Аудио 
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Еда и рецепты
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Последние материалы
Как купить бытовую технику и не переплатить — хитрый способ сэкономить
Почему лазер «не работает» — и как постуход на самом деле влияет на результат
Как делать румынскую становую тягу с гантелями с идеальной техникой
Универсальные фруктовые деревья: как получить вкусный урожай без хлопот
Когда лучше сажать спаржевую фасоль на открытом воздухе
Маленький бутон — большой эффект: специя, которая работает лучше половины аптечки
Были ли в СССР автоугонщики
Disney взрывает Абу-Даби: новый парк развлечений затмит всё – ждите чуда
Эти мелочи могут спасти вашу поездку: все, что стоит взять в автопутешествие
Секреты калабрийских сыроваров: 5 сортов, достойных королей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.