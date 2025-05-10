Сердце спасли, а про душу забыли: почему женщины ломаются после инфаркта

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инфаркт меняет жизнь. Но, как показало новое исследование Амстердамского университета, женщины переживают этот поворот гораздо тяжелее — не физически, а ментально. И это всё ещё остаётся незамеченной проблемой.

Фото: flickr.com by Tim Geers, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Страницы в форме сердца

Сердце восстановилось — а душа

Женщины действительно чаще выживают после инфаркта, чем мужчины. Но вот психика у них слабеет быстрее. У многих развивается тревожность, депрессия, появляется ощущение изоляции. В течение первого года после инфаркта назначение антидепрессантов среди женщин возрастает на 50% — у мужчин такой скачок не наблюдается. Через пять лет разрыв сохраняется: +20% у женщин по сравнению с мужчинами.

Работа не ждёт — и это усугубляет

Мало того что женщины чаще сталкиваются с психологическими трудностями, им ещё и сложнее вернуться к работе. Потеря дохода, смена статуса в семье, трудности с трудоустройством — всё это лишь усиливает ощущение нестабильности. Так замыкается порочный круг: тревожность мешает работать, а отсутствие работы усиливает тревожность.

Почему страдают именно женщины

Причины не только биологические, но и социальные. Женщины традиционно играют роль "опоры" в семье — и, когда она рушится, это отражается и на них. Психологическая поддержка после инфаркта назначается женщинам реже, чем мужчинам, а восстановление сводится в основном к физическому аспекту.

Исследователи призывают учитывать пол при реабилитации: психика и сердце — неразделимы. Иногда тело уже восстановилось, а разум всё ещё бьётся в тревоге.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

