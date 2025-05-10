Не таблетки и не маска: это сладкое средство успокаивает храп лучше аптечных штук

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если ночной храп мешает вам или вашему партнёру спать, решение может скрываться не в аптеке, а… в кухонном шкафу. Один натуральный продукт способен успокоить горло, снять воспаление и подарить спокойный сон. И это — обычный мёд.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Как мёд помогает против храпа

По мнению экспертов по сну, мёд обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами. Ложка мёда перед сном:

Смягчает слизистую.

Уменьшает вибрации в горле.

Способствует расслаблению дыхательных путей.

Результат — меньше храпа и спокойнее сон. Можно принимать его в чистом виде или добавить в тёплую воду, ромашковый или имбирный чай.

Дополнительные плюсы мёда

Снимает боль в горле и кашель,

Укрепляет иммунитет,

Снижает давление,

Обладает антиоксидантным эффектом (особенно тёмные сорта с полифенолами).

Но важно помнить: мёд — это не универсальное средство. При тяжёлых формах храпа или подозрении на апноэ сна обязательно стоит проконсультироваться с врачом.

Другие натуральные способы облегчить храп

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А если это не просто храп

Обратите внимание на симптомы апноэ сна: резкое пробуждение с ощущением удушья, громкий храп, дневная сонливость, головные боли. Это состояние связано с серьёзными рисками: гипертонией, инсультами, диабетом и даже внезапной остановкой дыхания во сне.

Если сомневаетесь — не рискуйте. Натуральные средства хороши при лёгкой форме храпа. Но в случае серьёзных проблем лучше не откладывать визит к специалисту, сообщает Медпульс.

Уточнения

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

