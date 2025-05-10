Не таблетки и не маска: это сладкое средство успокаивает храп лучше аптечных штук

Если ночной храп мешает вам или вашему партнёру спать, решение может скрываться не в аптеке, а… в кухонном шкафу. Один натуральный продукт способен успокоить горло, снять воспаление и подарить спокойный сон. И это — обычный мёд.
По мнению экспертов по сну, мёд обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами. Ложка мёда перед сном:
Результат — меньше храпа и спокойнее сон. Можно принимать его в чистом виде или добавить в тёплую воду, ромашковый или имбирный чай.
Но важно помнить: мёд — это не универсальное средство. При тяжёлых формах храпа или подозрении на апноэ сна обязательно стоит проконсультироваться с врачом.
Обратите внимание на симптомы апноэ сна: резкое пробуждение с ощущением удушья, громкий храп, дневная сонливость, головные боли. Это состояние связано с серьёзными рисками: гипертонией, инсультами, диабетом и даже внезапной остановкой дыхания во сне.
Если сомневаетесь — не рискуйте. Натуральные средства хороши при лёгкой форме храпа. Но в случае серьёзных проблем лучше не откладывать визит к специалисту, сообщает Медпульс.
Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.
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