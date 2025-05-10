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Пора просыпаться человеком, а не овощем: режим сна, который работает даже на самых уставших

2:27
Здоровье

Казалось бы, что может быть проще сна? Но как только начинается "взрослая жизнь", выясняется: лечь вовремя — уже почти подвиг. Особенно когда каждый вечер обещаешь себе лечь пораньше, а потом опять зависаешь в телефоне до часу ночи. Так всё-таки — когда лучше ложиться и как приучить себя к этому без страданий?

Бессонница
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Бессонница

Как выбрать правильное время для сна

Золотого правила нет, но есть ориентиры. Взрослому человеку нужно в среднем 7-9 часов сна. Всё зависит от того, во сколько приходится вставать.

  • Если подъём в 7:00, стоит засыпать около 23:00.

  • Если будильник на 6:00 — пора в кровать в 22:00.

Важно не только количество часов, но и регулярность. Самый полезный сон — тот, который происходит по расписанию: ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.

Как приучить себя ложиться раньше

Никаких резких скачков — только постепенность. Вот что поможет:

  1. Начните с реалистичного времени
    Не надо сразу прыгать с 01:00 на 22:00. Сдвигайте время сна на 15-30 минут каждые несколько дней.

  2. Придумайте ритуал перед сном
    Тихий свет, книга, душ, выключенные гаджеты — любые мелочи, которые помогут телу понять: пора выключаться.

  3. Откажитесь от кофе и тяжёлой еды вечером
    После 17:00 забудьте про кофе, жирную пищу и алкоголь — они мешают организму войти в фазу глубокого сна.

  4. Уберите экраны хотя бы за час до сна
    Синяя подсветка блокирует выработку мелатонина — гормона, без которого заснуть сложнее. Включите ночной режим или используйте очки с фильтром.

  5. Просыпайтесь в одно и то же время
    Даже в выходные. Так организм "запоминает", когда пора спать, и сам начнёт зевать к нужному часу.

Почему это важно

Регулярный сон — это не просто отдых. Это инвестиция в себя:

  • улучшает память и внимание;

  • укрепляет иммунитет;

  • регулирует настроение и аппетит;

  • снижает риски болезней сердца, диабета и депрессии.

Идеального "волшебного" часа для сна не существует. Но есть ваш биологический ритм — и, если подстроиться под него, жизнь становится заметно легче, сообщает "MedPulse".

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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