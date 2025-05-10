Что едят те, кто в 70 не жалуется на память и кости: названы 5 продуктов

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом всё чаще начинаешь задумываться не только о вкусе, но и о пользе еды. После 50 лет организм становится уязвимее: возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, снижения памяти и даже онкологии. Но есть хорошие новости — питание может стать эффективной защитой, если в нём есть правильные продукты, как сообщает "MedPulse".

Фото: freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк из краснокочанной капусты

Яйца

Простой и мощный источник белка, особенно важный для поддержания мышечной массы. Это критично для женщин после менопаузы, когда из-за снижения уровня эстрогена мышцы теряются быстрее. Яйца также богаты витаминами группы B, которые полезны для нервной системы.

Помидоры

Содержат ликопин — один из самых сильных природных антиоксидантов. Предполагается, что он помогает снижать риск рака простаты, укрепляет иммунитет, уменьшает воспаления и благотворно влияет на кожу.

Бобовые

Фасоль и другие представители этого семейства насыщены клетчаткой. Она улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина и тем самым помогает сердцу работать без сбоев.

Капуста (кале)

Лидер среди овощей по содержанию витамина K, который необходим для крепких костей. Это особенно важно женщинам после 50, когда костная ткань теряется быстрее из-за гормональных изменений.

Жирная рыба

Сардины, лосось, скумбрия — ценные источники омега-3 жирных кислот. Эти вещества помогают замедлить снижение когнитивных функций и уменьшают воспаления в организме.

Бонус: ресвератрол

Найти его можно в красном винограде, орехах и чернике. Это вещество, как показывают исследования, может тормозить рост раковых клеток в кишечнике — а ведь это один из самых распространённых видов онкологии.

Важно помнить: одного питания мало. Движение, особенно силовые упражнения, играет не менее важную роль. Комбинация правильной еды и активности помогает сохранить ясность ума, крепкие кости и жизненную энергию.

Уточнения

Ресвератрол - природный фитоалексин, производное транс-стильбена, полифенол. Синтезируется некоторыми растениями в качестве защитной реакции против паразитов, таких как бактерии или грибы.

