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Эти три ошибки при мытье фруктов съедают ваше здоровье заживо

2:01
Здоровье

Даже идеальное с виду яблоко может скрывать неприятный секрет — следы опасных химикатов. Исследования показывают: пестициды прочно закрепились на полках наших супермаркетов, оставаясь на фруктах и овощах даже после обычного мытья.

Фрукты
Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фрукты

Почему это важно? Эти вещества связаны с развитием рака, эндокринными сбоями и проблемами в развитии детей. Особенно опасны так называемые системные пестициды, которые проникают внутрь растения, включая мякоть и листья. В таких случаях защититься практически невозможно.

Что делать, если кожура — это важно

Если вы не хотите или не можете очищать кожуру (а ведь именно в ней сконцентрированы витамины!), используйте проверенные методы:

  • Учёные из Массачусетского университета в 2017 году доказали, что 15 минут в растворе пищевой соды и воды эффективно удаляют остатки двух типов пестицидов с яблок.

  • После замачивания стоит промыть фрукты под струёй воды, чтобы убрать привкус соды.

  • Также рекомендуется использовать раствор из 10% уксуса и 90% воды — подержите в нём овощи и фрукты 15-20 минут.

Однако метод с уксусом не подходит для ягод, винограда и других пористых плодов — они впитывают слишком много кислоты и портятся. Вместо уксуса можно использовать лимонный сок.

Несколько простых правил:

  • Не позволяйте детям трогать немытые продукты — на них может быть химия.

  • Храните фрукты и овощи вне холодильника столько, сколько позволяет их свежесть — это ускоряет распад пестицидов.

  • Отдавайте предпочтение сезонным продуктам — в них меньше химикатов.

А самый простой способ — чистить кожуру. Исследование, опубликованное в Nano Letters, подтвердило: это помогает удалить большую часть химикатов, если продукт позволяет такую обработку.

Уточнения

Пестици́ды (лат. pestis "зараза" + caedo "убивать") — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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