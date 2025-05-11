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Борьба с жиром на животе: врачи назвали три золотых правила — возьмите под контроль свой вес

3:03
Здоровье

Со временем жир часто откладывается в области живота. Это явление связано не только со старением организма, но и с другими факторами.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Живот — одна из наиболее уязвимых зон, где жир накапливается быстрее всего. Жировые отложения в этой области не только влияют на внешний вид, но и представляют серьезную угрозу для здоровья. Речь идет не о подкожном жире, а о висцеральном, который расположен глубже, под мышцами живота. По словам доктора Оливье Дюпюи, заведующего отделением эндокринологии в больнице Сен-Жозеф в Париже, этот процесс усиливается с возрастом по нескольким причинам.

  1. Снижение мышечной силы. С возрастом мышечная масса и сила уменьшаются, что приводит к увеличению объема живота. Этот процесс, известный как саркопения, является естественным для организма.
  2. Нездоровый образ жизни. Недостаток физической активности в сочетании с избыточным потреблением калорий способствуют накоплению висцерального жира. Важно придерживаться сбалансированного питания и регулярно заниматься спортом.
  3. Гормональные изменения. Снижение уровня эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин может также способствовать увеличению жировых отложений в области живота. Однако, как отмечает доктор Дюпюи, набор веса во время менопаузы не является неизбежным. Регулярная физическая активность может помочь поддерживать нормальный вес.
  4. Замедление обмена веществ. С возрастом обмен веществ замедляется, что приводит к снижению расхода калорий. В результате жир начинает откладываться, особенно в области живота. Поддержание хорошей физической формы помогает предотвратить накопление висцерального жира и связанных с ним проблем со здоровьем.

Как бороться с возрастным жиром на животе?

Чтобы минимизировать накопление жира на животе или избавиться от него, если он уже появился, рекомендуется:

  • Регулярно заниматься спортом. Плавание, езда на велосипеде, бег или другие виды физической активности помогут укрепить мышцы и уменьшить объем живота.
  • Соблюдать сбалансированную диету. Включите в свой рацион больше белка, клетчатки и полезных жиров. Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Предпочтение отдавайте свежим и натуральным продуктам.
  • Обеспечить качественный сон. С возрастом качество сна ухудшается, что может привести к гормональным сбоям и увеличению аппетита. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки и создавайте комфортные условия для сна.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать здоровье и контролировать вес, несмотря на возрастные изменения, уверяет sante.journaldesfemmes.fr.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Комлева Анжелика
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