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Мозг в режиме хаоса: как выстроить жизнь с СДВГ и не выгореть

1:59
Здоровье

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — не просто "невнимательность" или "шаловливость". Это признанное Всемирной организацией здравоохранения нейроповеденческое расстройство, которое может проявиться как в детстве, так и у взрослых. Оно влияет на учебу, работу, отношения — и требует внимания.

Девушка грустит
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Девушка грустит

Чтобы облегчить жизнь с этим диагнозом, важно не только медицинское сопровождение, но и грамотная организация повседневности. Вот пять практических шагов, которые помогают людям с СДВГ жить более стабильно и уверенно.

Чёткий распорядок — как якорь в хаосе

  • Фиксированное время для сна, еды, учёбы и отдыха снижает тревожность и помогает мозгу "переключаться" между задачами. Предсказуемость — мощный антидот против хаотичных мыслей.

Визуальные напоминания и списки

  • Будильники, чек-листы, цветные стикеры, трекеры привычек и календарные приложения — всё это снижает нагрузку на память и помогает не забывать важное. Особенно полезно, когда нужно управлять сразу несколькими задачами.

Делите задачи на мини-цели

  • Одна большая задача может парализовать. Разбейте её на короткие этапы — и двигайтесь шаг за шагом. Даже маленький прогресс повышает мотивацию и снижает прокрастинацию.

Перерывы и движение

  • Метод "Помодоро" (25 минут работы, 5 минут отдыха) отлично подходит для повышения концентрации. А физическая активность помогает снизить гиперактивность и улучшает самочувствие.

Профессиональная помощь

  • Когнитивно-поведенческая терапия, специальные тренеры (ADHD-коучи) и, при необходимости, медикаменты под контролем врача — важные компоненты успешного лечения. Кроме того, поддержку оказывают психосоциальные службы и первичная медпомощь.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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