Сжигает не только язык: как эта специя атакует воспаления и плохой жир

Любите острую пищу? Тогда у вас есть веский повод не сдерживаться: перец чили не просто придаёт вкус блюдам, но и способен серьёзно улучшить здоровье. Его главный компонент — капсаицин — давно в центре внимания учёных. И теперь есть доказательства: он может снижать уровень "плохого" холестерина, защищать сердце и даже препятствовать развитию рака.
Сразу несколько крупных исследований подтверждают пользу чили:
Эти данные особенно интересны тем, что эффект чили проявляется независимо от рациона — даже если не придерживаться диеты, перец сам по себе оказывает защитное действие.
Помимо холестерина, капсаицин:
И всё это — в одной специи.
Не обязательно есть острое "на слезах". Вот несколько мягких способов добавить чили в рацион:
Главное — не переборщить. Слушайте организм и вводите специю постепенно.
Чили — это не только вкус, но и здоровье. Так что если ваша кухня ещё не знает, что такое острое, возможно, пришло время это изменить, сообщает Медпульс.
Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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