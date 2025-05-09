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Сжигает не только язык: как эта специя атакует воспаления и плохой жир

2:15
Здоровье

Любите острую пищу? Тогда у вас есть веский повод не сдерживаться: перец чили не просто придаёт вкус блюдам, но и способен серьёзно улучшить здоровье. Его главный компонент — капсаицин — давно в центре внимания учёных. И теперь есть доказательства: он может снижать уровень "плохого" холестерина, защищать сердце и даже препятствовать развитию рака.

Перец чили
Фото: commons.wikimedia.org by Yair Geva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Перец чили

Что говорит наука

Сразу несколько крупных исследований подтверждают пользу чили:

  • 2022 год, Frontiers in Nutrition: капсаицин снижает общий холестерин и ЛПНП у пациентов с метаболическим синдромом. У женщин также падает уровень триглицеридов — даже при кратком приёме.
  • 2019 год, JACC: у тех, кто ел перец чили 4 раза в неделю и чаще, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 33% ниже.
  • 2021 год, Angiology: в анализе почти 565 000 человек выяснилось, что любители острой пищи имеют на 12% меньший риск умереть от любых причин.

Эти данные особенно интересны тем, что эффект чили проявляется независимо от рациона — даже если не придерживаться диеты, перец сам по себе оказывает защитное действие.

Капсаицин делает больше, чем вы думаете

Помимо холестерина, капсаицин:

  • Снижает воспаление.
  • Помогает в профилактике ожирения.
  • Облегчает боли при артрите.
  • Регулирует метаболизм жиров.
  • Подавляет рост опухолевых клеток.

И всё это — в одной специи.

Как включить чили в питание

Не обязательно есть острое "на слезах". Вот несколько мягких способов добавить чили в рацион:

  • В соусах и масле,
  • В молотом виде,
  • Как добавка в супы, овощи и мясо,
  • В виде пищевых добавок с капсаицином.

Главное — не переборщить. Слушайте организм и вводите специю постепенно.

Чили — это не только вкус, но и здоровье. Так что если ваша кухня ещё не знает, что такое острое, возможно, пришло время это изменить, сообщает Медпульс.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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