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Прощай, забывчивость: волшебные волокна, которые возродят мозг в зрелом возрасте

1:42
Здоровье

Потребление клетчатки важно не только для пищеварения, но и для здоровья мозга. Исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что добавки с пребиотическими волокнами (инулин и фруктоолигосахариды) могут улучшить когнитивные способности у пожилых людей. В эксперименте участвовали 36 пар близнецов старше 60 лет: один из участников ежедневно принимал пребиотическую добавку, а другой — плацебо. Через 12 недель те, кто потреблял клетчатку, показали лучшие результаты в тестах на зрительную память, допустили меньше ошибок и имели более высокий уровень полезных бактерий в кишечнике.

Спаржа
Фото: commons.wikimedia.org by Aceera BV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спаржа

"Мы были удивлены, что пребиотик дал такие быстрые результаты", — говорит Мэри Ни Лохлейн из Королевского колледжа Лондона.

Хотя точный механизм действия неясен, исследователи подчеркивают связь между кишечником и мозгом, известную как ось кишечник-мозг. Пребиотики могут улучшить пищеварение, снизить уровень сахара в крови и поддержать здоровье костей.

Для достижения пользы рекомендуется ежедневно потреблять 25-35 граммов клетчатки, из которых 10-20 граммов должны быть пребиотическими волокнами. Увеличивать дозу нужно постепенно, чтобы избежать побочных эффектов. Пребиотические волокна можно получать из натуральных продуктов, таких как бананы, чеснок, лук-порей, спаржа и артишоки. Если вы принимаете добавки, выбирайте инулин, псиллиум или акацию, но также увеличивайте дозу постепенно, пишет in.hu.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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