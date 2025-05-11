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Тревожный звонок для человечества: новый коэффициент рождаемости заставляет задуматься — цифра вас шокирует

1:26
Здоровье

Традиционно считалось, что для устойчивого развития человечества коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Plos One, показывает, что этот показатель должен быть увеличен до 2,7.

Мама с ребенком
Фото: pixabay.com by tabakpolska, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мама с ребенком

Пересмотр традиционного коэффициента рождаемости обусловлен необходимостью учета статистических колебаний, неожиданных факторов смертности и бесплодия, а также дисбаланса в соотношении полов.

Анализ показывает, что уровень рождаемости на планете снизился с 5,3 ребенка на женщину в 1960-х годах до 2,3 в 2023 году. В Южной Корее этот показатель достиг рекордно низкого уровня — 0,87. В то же время в некоторых странах, таких как Нигер и Чад, коэффициент рождаемости все еще превышает 5.

Существует риск, что дальнейшее снижение уровня рождаемости приведет к нехватке молодых людей, которые могли бы работать, платить налоги и заботиться о старшем поколении. Эксперты отмечают, что растущие расходы вынуждают молодежь откладывать или отказываться от брака и рождения детей, стремясь получить образование и построить карьеру.

Уточнения

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР), также коэффициент суммарной рождаемости, коэффициент фертильности — коэффициент, показывающий сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (то есть от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель независимо от смертности и от изменений возрастного состава.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
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