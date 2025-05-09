Включили — и забыли про обезвоживание: этот гаджет меняет жизнь в пансионатах

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В домах престарелых и на попечении у родственников пожилые люди часто забывают пить воду. А ведь обезвоживание в возрасте 60+ - это не просто сухость во рту, а прямая дорога к больничной койке. На помощь пришла… коробочка с голосом.

Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

Простая идея, большой эффект

Бразильская компания Psiu Sem Fio придумала нечто очень простое и очень гениальное — звуковой напоминатель под названием Psiu Hora da Água. Его включаешь в розетку — и он пять раз в день говорит: "Время пить воду". Без кнопок, без экранов, без головной боли. Всё.

Звуковые сигналы звучат по расписанию — в 10:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 21:00. Устройство компактное — чуть больше мыльницы. Можно заказать персональную озвучку или подстроить время напоминаний.

Не просто слова, а спасение

Как ни странно, именно такая элементарная технология помогла решить настоящую проблему. В приюте São Francisco de Assis в Сальвадоре координатор Мишель Александрия уже увидела результат: за два месяца с начала использования устройства случаи инфекций мочевыводящих путей у подопечных исчезли, а кожа стала заметно более увлажнённой. И всё это — просто благодаря регулярному питью воды.

Идея с продолжением

В планах компании — превратить этот "говорящий кубик" в полноценный центр звуковой поддержки. Помимо "Время пить воду", появятся напоминания: "Приём лекарства", "Время умыться" и даже "Завтрак". Простая речь, встроенная в рутину — и никакой путаницы.

Psiu Hora da Água — доказательство, что не каждый стартап должен быть о дронах и блокчейне. Иногда достаточно доброй идеи и розетки, чтобы изменить чью-то старость.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

