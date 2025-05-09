Тихий убийца на тарелке: почему куриное мясо перестало быть безопасным

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Курица долгое время считалась безопасной альтернативой красному мясу — лёгкой, диетической, почти "здоровой" пищей. Но новое исследование из Италии может перевернуть это представление.

Фото: commons.wikimedia.org by Magma.air, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курицы

Итальянские учёные бьют тревогу

Специалисты из Национального института гастроэнтерологии в Италии провели масштабное исследование, анализируя данные 4 869 взрослых на протяжении двух десятилетий. Результаты были опубликованы в научном журнале Nutrients - и они заставляют задуматься.

Исследование показало: регулярное потребление более 300 граммов курицы в неделю связано с увеличением частоты случаев рака желудочно-кишечного тракта и повышенным риском преждевременной смерти. В сравнении с теми, кто ел до 100 граммов курятины, риск смерти в этой группе оказался выше на 27%.

Не всё так однозначно

Хотя в исследовании не уточнялся способ приготовления курицы (а этот фактор может серьёзно влиять на здоровье), выводы учёных согласуются с другими исследованиями, ранее указывавшими на потенциальные риски чрезмерного потребления мяса птицы.

Ранее курятина позиционировалась как более безопасная альтернатива красному мясу. Её связывали с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний и некоторыми формами рака ЖКТ. Но теперь научное сообщество призывает к дальнейшим исследованиям, чтобы выяснить: что именно вызывает подобную реакцию организма — сама курица, способ её обработки или ещё какие-то факторы?

В чём кроется опасность

Учёные использовали опросы, медицинские данные и региональные базы смертности, чтобы прийти к этим выводам. Результаты, пусть и не окончательные, ставят важный вопрос: может ли то, что считается здоровым, быть опасным при регулярном употреблении?

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

