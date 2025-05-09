200 граммов, и вы в броне: фрукт, который делает иммунитет непрошибаемым

Клубника — это не просто сладкий вкус лета. Она яркая, ароматная и универсальная: в десертах, смузи или просто с грядки — этот плод завоевал сердца миллионов. Но знаете ли вы, что за сочной мякотью скрывается настоящий клад витаминов и антиоксидантов?

Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фрукты и ягоды

Не фрукт и не ягода

Несмотря на своё название и вкус, с ботанической точки зрения клубника — вовсе не ягода. Эти сочные плоды считаются ложными фруктами. А вот крошечные жёлтые точечки на её поверхности — это и есть настоящие плоды, маленькие орешки, сидящие на сладкой подложке.

Почему стоит есть клубнику каждый день

Этот скромный плод — настоящая суперзвезда среди продуктов благодаря внушительному списку полезных свойств:

Больше витамина С, чем в апельсинах. В 100 г клубники — около 65 мг витамина С. Всего 200 граммов покрывают суточную норму, помогая укрепить иммунитет и бороться с инфекциями.

Фолиевая кислота для сердца и мозга. Клубника богата витамином группы B, который важен для сердечно-сосудистой системы и когнитивной функции.

Антиоксиданты в действии

В клубнике содержится мощный коктейль антиоксидантов. Они борются со свободными радикалами — вредными молекулами, которые могут вызывать хронические воспаления и серьёзные заболевания, включая рак и болезни сердца.

Плюс для пищеварения

Благодаря высокому содержанию клетчатки клубника помогает пищеварению и контролирует уровень сахара в крови. Это снижает риск диабета и ожирения, улучшая общее самочувствие. А антиоксиданты дополнительно уменьшают воспаления в желудочно-кишечном тракте.

Вкусная, полезная и яркая — клубника может стать отличной привычкой на каждый день. И пусть каждый сладкий укус будет вкладом в здоровье.

Уточнения

Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

