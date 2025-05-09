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Облегчает мигрень и убирает тошноту: эффект Coca-Cola под микроскопом

1:59
Здоровье

Звучит неожиданно, но популярный газированный напиток всё чаще обсуждают… неврологи. Оказывается, Coca-Cola может временно облегчить головную боль, особенно если выпить её вместе с анальгетиком. Правда, этот способ имеет ограничения и подходит далеко не всем.

Газировка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газировка

Как это работает

Секрет в составе:

  • Кофеин ускоряет действие парацетамола или аспирина, помогая обезболивающему быстрее попасть "по адресу".

  • Сахар повышает уровень глюкозы в крови, что особенно важно при мигрени, вызванной голоданием или резким падением энергии.

  • Углекислый газ в составе напитка снижает тошноту — частый спутник приступа.

Кроме того, газировка может немного улучшить общее самочувствие за счёт лёгкого тонизирующего эффекта.

Но не всё так просто

Неврологи подчёркивают: этот способ допустим не чаще 8 раз в месяц. Более частое использование может усилить побочные действия препаратов, особенно на печень и желудок.

Важно помнить: Coca-Cola — не лекарство, а максимум — вспомогательное средство. Она не устраняет причину боли и не заменяет полноценное лечение.

В каких случаях это может быть полезно

  • При эпизодической головной боли от усталости, голода или лёгкой мигрени.

  • В ситуациях, когда важно быстро снять симптомы, а под рукой только доступные средства.

Но если боли повторяются — самолечение опасно. Головная боль может сигнализировать о скрытых заболеваниях, поэтому обязательно стоит пройти обследование у специалиста.

И ещё один нюанс

Газировка — продукт с высоким содержанием сахара. Постоянное употребление может привести к диабету, ожирению и проблемам с ЖКТ. Так что кратковременное облегчение не стоит риска, если применять метод без контроля.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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