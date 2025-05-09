Облегчает мигрень и убирает тошноту: эффект Coca-Cola под микроскопом

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Звучит неожиданно, но популярный газированный напиток всё чаще обсуждают… неврологи. Оказывается, Coca-Cola может временно облегчить головную боль, особенно если выпить её вместе с анальгетиком. Правда, этот способ имеет ограничения и подходит далеко не всем.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газировка

Как это работает

Секрет в составе:

Кофеин ускоряет действие парацетамола или аспирина, помогая обезболивающему быстрее попасть "по адресу".

Сахар повышает уровень глюкозы в крови, что особенно важно при мигрени, вызванной голоданием или резким падением энергии.

Углекислый газ в составе напитка снижает тошноту — частый спутник приступа.

Кроме того, газировка может немного улучшить общее самочувствие за счёт лёгкого тонизирующего эффекта.

Но не всё так просто

Неврологи подчёркивают: этот способ допустим не чаще 8 раз в месяц. Более частое использование может усилить побочные действия препаратов, особенно на печень и желудок.

Важно помнить: Coca-Cola — не лекарство, а максимум — вспомогательное средство. Она не устраняет причину боли и не заменяет полноценное лечение.

В каких случаях это может быть полезно

При эпизодической головной боли от усталости, голода или лёгкой мигрени.

В ситуациях, когда важно быстро снять симптомы, а под рукой только доступные средства.

Но если боли повторяются — самолечение опасно. Головная боль может сигнализировать о скрытых заболеваниях, поэтому обязательно стоит пройти обследование у специалиста.

И ещё один нюанс

Газировка — продукт с высоким содержанием сахара. Постоянное употребление может привести к диабету, ожирению и проблемам с ЖКТ. Так что кратковременное облегчение не стоит риска, если применять метод без контроля.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.



