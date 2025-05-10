Поцарапал родинку — и теперь боишься? Вот что на самом деле об этом говорит наука

Многие до сих пор уверены: стоит случайно задеть родинку — и можно заработать рак. Но правда ли это?
Раньше считалось, что механическое повреждение невуса может спровоцировать меланому. В середине XX века врачи фиксировали до 50% онкодиагнозов у людей, ранее травмировавших родинки. Однако сегодня эти данные пересматриваются.
Современные исследования говорят обратное: в 70% случаев меланома возникает на чистой коже, безо всяких предшествующих родинок. А если опухоль появляется из невуса — то в большинстве ситуаций он уже изначально был злокачественным, просто незаметным.
То есть травма не вызывает рак, а лишь привлекает внимание к тому, что уже начало развиваться.
В 2000 году учёные проанализировали истории 369 пациентов с меланомой. Вывода два:
прямой связи между травмами родинок и раком не нашли;
нет оснований считать, что ссадина или порез запускают перерождение клеток.
В 2015 году исследовали рыбок данио-рерио. Повторные травмы плавников действительно увеличивали риск опухолей. Но у людей и рыб — разная физиология. И никто в реальной жизни не травмирует родинку систематически. Так что этот результат с натяжкой можно применять к человеку.
Если родинка изменила форму, потемнела, начала кровоточить — это тревожный сигнал. Даже без травмы такие признаки требуют немедленного визита к дерматологу.
А вот разовая царапина, если родинка осталась прежней — не повод для паники.
Спасает не страх перед бытовыми травмами, а регулярный самоосмотр и защита от ультрафиолета. Солнечные ожоги — куда более опасный фактор в развитии меланомы, чем случайный зацеп ногтем.
Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.
Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева обменялись колкостями в праздничном выпуске шоу "Маска".