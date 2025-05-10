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Поцарапал родинку — и теперь боишься? Вот что на самом деле об этом говорит наука

2:03
Здоровье

Многие до сих пор уверены: стоит случайно задеть родинку — и можно заработать рак. Но правда ли это?

Девушка блондинка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка блондинка

Раньше считалось, что механическое повреждение невуса может спровоцировать меланому. В середине XX века врачи фиксировали до 50% онкодиагнозов у людей, ранее травмировавших родинки. Однако сегодня эти данные пересматриваются.

Родинка или уже меланома

Современные исследования говорят обратное: в 70% случаев меланома возникает на чистой коже, безо всяких предшествующих родинок. А если опухоль появляется из невуса — то в большинстве ситуаций он уже изначально был злокачественным, просто незаметным.

То есть травма не вызывает рак, а лишь привлекает внимание к тому, что уже начало развиваться.

Что показали эксперименты

В 2000 году учёные проанализировали истории 369 пациентов с меланомой. Вывода два:

  • прямой связи между травмами родинок и раком не нашли;

  • нет оснований считать, что ссадина или порез запускают перерождение клеток.

В 2015 году исследовали рыбок данио-рерио. Повторные травмы плавников действительно увеличивали риск опухолей. Но у людей и рыб — разная физиология. И никто в реальной жизни не травмирует родинку систематически. Так что этот результат с натяжкой можно применять к человеку.

Когда стоит волноваться

Если родинка изменила форму, потемнела, начала кровоточить — это тревожный сигнал. Даже без травмы такие признаки требуют немедленного визита к дерматологу.

А вот разовая царапина, если родинка осталась прежней — не повод для паники.

Главное — не игнорировать изменения

Спасает не страх перед бытовыми травмами, а регулярный самоосмотр и защита от ультрафиолета. Солнечные ожоги — куда более опасный фактор в развитии меланомы, чем случайный зацеп ногтем.

Уточнения

Ро́динки (также невусы от лат. naevus — родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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