Коровье или растительное: какое молоко действительно полезнее

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овсяное, миндальное, кокосовое — растительные напитки заполонили прилавки и обещают здоровую альтернативу обычному молоку. Но так ли они полезны, как кажется?

Фото: commons.wikimedia.org by Shivani shrivastav, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молоко

Специалисты уверены: если нет медицинских причин, отказываться от коровьего молока не стоит.

Не всё молоко одинаково

Исследования показывают: ни один растительный аналог не содержит столько же белков, жиров, витаминов и минералов, сколько обычное коровье молоко. Особенно это важно для детей — натуральное молоко остаётся ключевым источником питательных веществ в их рационе.

Когда отказаться действительно нужно

Полный отказ от молока оправдан при:

аллергии на молочный белок (встречается у 2-7% малышей),

непереносимости лактозы,

серьёзных нарушениях работы ЖКТ.

При этом большинство детей перерастают аллергию к школьному возрасту. А взрослые с лактозной непереносимостью часто спокойно переносят небольшие дозы молока без проблем.

Даже среди этнических групп с высоким уровнем непереносимости (до 90%!) многие могут употреблять кисломолочные продукты и сыр в умеренных количествах. Неприятные симптомы обычно возникают только при превышении личной нормы.

Почему люди выбирают растительное

Основной аргумент — не здоровье, а экология. Производство растительных напитков требует меньше воды, земли и энергии, чем содержание коров. Углеродный след животноводства в разы выше, и это серьёзный фактор для экологически осознанных потребителей.

Но по питательной ценности растительное молоко проигрывает. Его выбор чаще связан с вкусовыми привычками, убеждениями или модой, чем с реальной пользой.

Если у вас нет медицинских показаний, полностью исключать коровье молоко из рациона не нужно. Главное — прислушиваться к организму и соблюдать разумный баланс между вкусом, пользой и привычками.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

