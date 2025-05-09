Кортизоловый миф: почему не стоит бояться гормона стресса

4:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кортизол — это слово дня в мире здорового образа жизни. В соцсетях есть более 277 000 видео об этом термине — и очень немногие из них позитивные. Большинство дискуссий вокруг гормона посвящены тому, как снизить его уровень и вывести из организма, уступая место тренду "детоксикации кортизола".

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина грызет ногти

Изучение того, как снизить уровень кортизола, может быть полезной привычкой для здоровья, но не приносит ли наша одержимость детоксикацией от гормона стресса больше вреда, чем пользы? На этот вопрос ответил акушер-гинеколог Анна Таргонская.

Что такое кортизол?

Кортизол — гормон, вырабатываемый надпочечниками, наиболее известный своей активностью, связанной со стрессом, часто называемый "гормоном стресса". Однако его действие выходит за рамки этого, поскольку он влияет практически на все органы тела и участвует в иммунных реакциях и регуляции энергии.

Уровень кортизола резко повышается в ответ на стресс, но также колеблется в течение дня, достигая максимума утром после пробуждения, затем быстро падает в течение следующих нескольких часов и медленнее в течение дня, достигая самого низкого уровня перед сном.

Что еще интересно, так это то, что уровень кортизола колеблется в течение менструального цикла, имея небольшой всплеск в начале цикла во время набора фолликулов, затем возвращаясь к исходному уровню, достигая пика около овуляции и снижаясь после этого.

Высокий уровень кортизола плох?

"Временный всплеск или падение кортизола не причинит вреда", — объясняет Анна, "но если уровень постоянно высокий или низкий, это означает, что надпочечники или гипофиз в мозге не функционируют должным образом. Когда у человека чрезмерно высокий уровень кортизола, это известно как "синдром Кушинга".

Этот синдром встречается редко, его симптомы включают увеличение веса,

фиолетовые растяжки на животе и груди, а также опухшее лицо.

Однако у вас может быть повышенный кортизол без Кушинга, если стресс сохраняется в вашей жизни в течение длительного периода. Признаки могут включать в себя беспокойство, депрессию или неспособность адаптироваться к новым жизненным изменениям. Вам нужно искать стратегии преодоления и внедрять их в свою повседневную жизнь, как только вы осознаете эти чувства.

"В Интернете я вижу, как люди путают симптомы Кушинга со стрессом. Это включает в себя "кортизоловое лицо", утверждение, что круглое лицо означает, что у вас высокий кортизол. Эти симптомы не следует путать, так как это может привести к неправильной диагностике", — отметила врач.

Детоксикация кортизола, согласно информации в соцсетях, — это способ избавить организм от избытка кортизола. Она подразумевает изменение привычек образа жизни, которые могут вызывать стресс у организма, чтобы остановить и обратить вспять высокий уровень кортизола.

К ним относятся отказ от кофеина, питание с упором на цельные продукты, отказ от высокоинтенсивных упражнений и прием определенных добавок, которые могут способствовать расслаблению.

Другие, более конкретные рекомендации включают получение утреннего солнечного света, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жиров и белков и выполнение упражнений на заземление.

"Не стоит сосредотачиваться на самих уровнях кортизола или пытаться корректировать ежедневные изменения кортизола. Как и любой другой гормон, кортизол является посланником, и его уровни предоставляют информацию о процессах в организме", — считает Анна.

По её словам, быть физически активным — это хорошая идея, и если вы предпочитаете высокоинтенсивные упражнения и не чувствуете себя измотанным после тренировок, то это нормально.

Уровень кортизола будет резко повышаться во время и после упражнений, поскольку ваше тело усиленно работает, и это может быть полезно для вас, если затем уровень снижается.

Легко сосредоточиться исключительно на негативных аспектах кортизола, изображая кортизол как врага и предлагая решения для борьбы с ним, продавая продукты или программы.

Такой подход в конечном итоге вселяет страх в людей, заставляя их покупать продукты, которые им просто не нужны.

Кортизол действительно важен для правильного функционирования нашего организма, но также важно уделять время расслаблению.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

