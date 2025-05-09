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Эти "безобидные" привычки превращают умную голову в ватную — и делают это быстро

2:22
Здоровье

IQ — не бетонная цифра в паспорте. Он меняется. И, увы, в меньшую сторону, если в жизни появляются определённые повседневные ловушки. Некоторые из них кажутся безобидными, но бьют по умственным способностям точно в цель.

Телевизор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телевизор

1. Телевизор без меры

Кажется, ничего страшного: пришёл домой, включил сериал — и отдыхай. Но мозгу от этого ни отдыха, ни пользы.
Пассивное поглощение картинки снижает когнитивную активность, ухудшает концентрацию и провоцирует переедание. Вдобавок это время, которое можно было бы потратить на развитие — или хотя бы прогулку.
Вред особенно силён при длительном и регулярном "залипании" перед экраном.

2. Слишком много сахара

Не только торты, но и "здоровые" соки, мёд и сладкие фрукты — всё это перегружает мозг.
Избыток сахара тормозит память, ослабляет внимание и снижает способность анализировать информацию.
Вместо очередной сладкой добавки — клетчатка, вода и максимум — чай без сахара. Мозг скажет спасибо.

3. Недосыпание

Спать меньше 7-8 часов — значит ставить мозг в режим постоянного аварийного функционирования.
Снижается внимание, растёт раздражительность, и даже простые задачи требуют нечеловеческих усилий.
Регулярный недосып — прямая дорога к нервным сбоям и падению интеллектуального тонуса.

4. Многозадачность

Прыгать между задачами — это не суперсила, а иллюзия продуктивности.
Мозг в такие моменты "переключается" с одной задачи на другую, не успевая погружаться вглубь. В результате — ни одна из задач не делается по-настоящему хорошо.
Лучше — поочерёдно и последовательно.

5. Избыток насыщенных жиров

Жирная пища влияет не только на фигуру, но и на ум.
Нарушается работа нейронов, снижается гибкость мышления и увеличивается эмоциональная нестабильность.
Мозг, перегруженный жирной пищей, реагирует хуже, думает медленнее и быстрее устаёт.

Интеллект не теряется в один момент — его отбирают понемногу. И чаще всего — мы сами.

Уточнения

Интелле́кт (от лат. intellectus "восприятие"; "разуме́ние", "понимание"; "понятие", "рассу́док") или ум - качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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