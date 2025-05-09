Эти "безобидные" привычки превращают умную голову в ватную — и делают это быстро

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

IQ — не бетонная цифра в паспорте. Он меняется. И, увы, в меньшую сторону, если в жизни появляются определённые повседневные ловушки. Некоторые из них кажутся безобидными, но бьют по умственным способностям точно в цель.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телевизор

1. Телевизор без меры

Кажется, ничего страшного: пришёл домой, включил сериал — и отдыхай. Но мозгу от этого ни отдыха, ни пользы.

Пассивное поглощение картинки снижает когнитивную активность, ухудшает концентрацию и провоцирует переедание. Вдобавок это время, которое можно было бы потратить на развитие — или хотя бы прогулку.

Вред особенно силён при длительном и регулярном "залипании" перед экраном.

2. Слишком много сахара

Не только торты, но и "здоровые" соки, мёд и сладкие фрукты — всё это перегружает мозг.

Избыток сахара тормозит память, ослабляет внимание и снижает способность анализировать информацию.

Вместо очередной сладкой добавки — клетчатка, вода и максимум — чай без сахара. Мозг скажет спасибо.

3. Недосыпание

Спать меньше 7-8 часов — значит ставить мозг в режим постоянного аварийного функционирования.

Снижается внимание, растёт раздражительность, и даже простые задачи требуют нечеловеческих усилий.

Регулярный недосып — прямая дорога к нервным сбоям и падению интеллектуального тонуса.

4. Многозадачность

Прыгать между задачами — это не суперсила, а иллюзия продуктивности.

Мозг в такие моменты "переключается" с одной задачи на другую, не успевая погружаться вглубь. В результате — ни одна из задач не делается по-настоящему хорошо.

Лучше — поочерёдно и последовательно.

5. Избыток насыщенных жиров

Жирная пища влияет не только на фигуру, но и на ум.

Нарушается работа нейронов, снижается гибкость мышления и увеличивается эмоциональная нестабильность.

Мозг, перегруженный жирной пищей, реагирует хуже, думает медленнее и быстрее устаёт.

Интеллект не теряется в один момент — его отбирают понемногу. И чаще всего — мы сами.

Уточнения

Интелле́кт (от лат. intellectus "восприятие"; "разуме́ние", "понимание"; "понятие", "рассу́док") или ум - качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

